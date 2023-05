Jordi González se pronuncia tras el fin del contrato con Mediaset: ¿volvería a Telecinco?

Mediaset da la bienvenida a una nueva cúpula directiva y a una nueva etapa en su parrilla televisiva. Después del adiós de 'Sálvame' tras 14 años en antena o la vuelta de Luján Argüelles, se suma la noticia del fin del contrato de Jordi González. El presentador ha estado ligado al grupo de Fuencarral desde hace años y, desde que apareciera en 'Secret Story' en 2021, no había estado al frente de otro proyecto. "Pacté con Paolo Vasile que haría un año sabático porque llevaba 25 y me lo había ganado. Me respetó", confiesa sobre ese parón antes de que se produjeran los cambios empresariales. En ese impás, "vino otra gente con la que yo no tenía ningún compromiso de hacer nada".

La unión entre Mediaset y Jordi González llega a su punto final, al menos por el momento. "Si Jaime Guerra, que es amigo, me pone un programa chulo lo haré", expone sobre una posible vuelta al grupo. A quien se refiere se encuentra a la cabeza de la Dirección de la División de Producciones de Contenidos desde enero de este año, como informó el grupo. En su entrevista en 'El Circ', el presentador ya sabe que, transcurrido el tiempo, tendría que estar presentando. Sin embargo, es algo que siente que "por suerte, no estoy obligado a hacerlos y como no llega uno que me haga mucha ilusión, prefiero no hacerlo".

¿Volverá Jordi González a la televisión próximamente?

Jordi González se muestra tajante en cuanto a lo que quiere en su futuro profesional. Son muchos los programas y realities que ha presentado y sabe lo que quiere de cara a una nueva etapa: "Me gustaría hacer cosas que ya 'no me dejan', programas de autor". Solo queda pensar en su próxima etapa ya que "a día de hoy no tengo ningún vínculo contractual con Mediaset. Tenía un vínculo moral con Paolo Vasile". Su futuro quizás pudiera pasar por la televisión autonómica catalana, TV3. Hace unos días se conocía que había presentado una propuesta de programa que pudiera suponer su regreso a la pequeña pantalla próximamente. "Es un programa que se llama 'El Continental', pero no nos han dicho nada. Dije que añoraba TV3 y que volvería con Marta Torné. Al día siguiente me llama el director y hablamos de la idea. No hay ningún proyecto", aseveraba. Como no es nada seguro, no quiso dar más detalles y solo queda esperar para ver si finalmente se puede llevar a cabo, o no.