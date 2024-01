Jessica Bueno afianza su relación con Luitingo con su plan más familiar por el Día de Reyes

A pesar de que fueron muy reticentes al principio de mostrarse juntos, Jessica Bueno y Luitingo ya no se esconden. La pareja grita su amor a los cuatro vientos y han aprovechado estas fiestas para hacer planes y conocerse aún más. Tanto es así que este sábado, 6 de enero, han disfrutado de un divertido Día de Reyes en compañía de los tres hijos de la modelo.

El 5 de enero, Jessica Bueno y Luitingo reaparecían juntos y lo hacían para mostrarle al mundo el divertido plan que estaban haciendo. En concreto, la pareja salía a las calles de Sevilla para asistir a la cabalgata de Reyes Magos junto a los tres hijos de la modelo. Un plan enternecedor que ha hecho que se unan más aún. Por si fuera poco, un día después, la sevillana y el cantante también han hecho una quedada para pasar este festivo en casa de la familia de ella. Era la voz de 'Operación Camarón' quien presumía del plan y del regalo que le habían hecho. Se trataba de una cazadora de cuero rellena de pelito, una prenda muy parecida a la que llevaba la propia ex de Kiko Rivera. "Los reyes de Los Molares me han traído una chaqueta parecida a la de 'La Jessi'", aseguraba el exconcursante de 'GH VIP 8'.

Jessica Bueno ha vivido un día muy especial junto a sus tres hijos. Ella misma compartía con mucha ilusión todos los regalos que le habían hecho a sus pequeños por el Día de Reyes, así como el delicioso roscón de nata que todos pudieron comer. Está claro que poco a poco está consolidando su relación con Luitingo y prueba de ello es que él ya es uno más dentro de la familia de la sevillana. La modelo se siente afortunada y feliz por estar conociendo a una persona de la que se ha enamorado como si de una adolescente se tratase.

Hace tan solo unos días, Luitingo se declaraba en público a Jessica Bueno con una carta que dejaba completamente derretida a la modelo. "Si te quiero más, reviento. Le grito a los cuatro vientos. Me tocas y acabo volando, no sabes la felicidad que siento. Increíble la luz que desprendes, increíble la admiración que te tengo. Confía en lo que te adoro, confía en lo que te quiero. Para cosa bonita, tu alma, para cosa bonita, tu cara, para cosa entrañable, tu cuerpo. Eres bondad y nobleza. Lucharemos juntos por los suelos. He conocido tu amor y sigo viviendo en un cuento", aseguraba.

Una relación que avanza a pasos agigantados

Lo que comenzó con una amistad especial dentro de la casa de Guadalix ha acabado por ser el comienzo de una relación entre Jessica Bueno y Luitingo. Nada más salir del concurso, la modelo y el cantante no se han separado. Han pasado varios días juntos y el propio vocalista de 'Operación Camarón' ha expresado su deseo de mudarse a Bilbao con la joven. "Es la primera vez que me enamoro así de una mujer", confesaba el cantante durante su intervención en 'De Viernes' el pasado 29 de diciembre. "Luis me ha demostrado muchísimo. Creo que los dos hemos podido sacar la mejor versión de nosotros mismo ahí dentro. Él me daba mis momentos y mi espacio de poder expresarme. Me ha apoyado a valorarme mucho más. Nos hemos reído, nos hemos apoyado, nos hemos defendido. El sentir esa confianza extrema ha sido muy importante", defendía la propia sevillana. Ahora, ambos miran al nuevo año con ilusión y con ganas de seguir conociéndose más en profundidad y ver qué les depara el futuro. Lo que está claro es que ahora Jessica Bueno pasa por un buen momento después de haber tenido que vivir una difícil separación de Jota Peleletiro. Ella misma confesó que necesitaba curarse y asimilar todo lo que había pasado pues también de forma reciente había vivido otra ruptura, esta vez con Pablo Marqués. Lo que ha sacado ella de conclusión es que tenía que aprender a valorarse y darse más importancia.