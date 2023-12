La relación entre Jessica Bueno y Luitingo va viento en popa a toda vela. Después de que la modelo lo dejase con su anterior pareja, Pablo Marqués, y por fin confesase lo que sentía por su compañero de reality en 'GH VIP' ("Siento un amor adolescente"), ahora la feliz pareja no se imagina la vida sin el otro. Después de que Naomi se alzara como ganadora de la octava edición de 'GH VIP', los ex concursantes pasaron su primera noche juntos sin cámaras y ahora se han vuelto inseparables.

Jessica Bueno y Luitingo viajan juntos a Sevilla

"Nos vamos a Sevilla. Ya iba a ver presentaciones desde el minuto uno que nos hicimos amigos. Seguramente sí", confesó la ex de Kiko Rivera en la final del programa presentado por Marta Flich. Pues dicho y hecho. La pareja ha compartido con sus seguidores de Instagram la hoja de ruta que tienen para estas vacaciones. Jessica Bueno ha publicado un vídeo en el que aparece Luitingo de copiloto y José Antonio Avilés conduciendo un coche que los iba a llevar a un destino muy esperado por el cantante: Sevilla.

"Andalucía y la familia nos espera. La banda sonora de mi Luitingo por supuesto. Torpedo Avilés al volante", ha escrito la modelo junto a un vídeo en el que salen los tres cantando alegremente y sin dejar de abrazarse. Todos vuelven a casa por Navidad, pero este año será especial para la nueva pareja que, como ya indicaron, harán las presentaciones oficiales a sus respectivas familias. Pero no lo harán como amigos sino como ¿posible pareja?

Los ex concursantes de 'GH VIP' gritan su amor a los cuatro vientos

Lo cierto es que el cantante ya ha gritado a los cuatro vientos su amor por Jessica Bueno. Después de quedar como semifinalista en 'GH VIP' y grabar el debate del programa antes de Navidad, Luitingo se puso al día con sus redes sociales y no pudo evitar hacer toda una declaración de intenciones a la que quiere que sea su pareja: "Perdonarme de corazón, que no tengo tiempo ni pa´ peinarme. Desde que salí no he pisado mi casa…no tengo tiempo para nada. Respecto a “La Jessi”, deciros que la vida tira a la tierra muy de vez en cuando, personas con un ser especial y únicas. Y he tenido la suerte de encontrarme con ese tipo de ser".

El semifinalista ha aclarado que ahora mismo están pasando "unos días muy ajetreados pero hartándonos de reír, juntos como siempre, felices como niños de 15 años, y cuidándonos como si fuésemos cristal". Una bonita declaración que deja claras cuáles son sus intenciones con la sevillana. "El mejor premio que me podía haber tocado. Y encima tiene un valor incalculable", escribió junto a una imagen de la final en la que salía la pareja de lo más sonriente.

Aunque en un principio negaba que sintiera algo más por él e insistía en que solo eran amigos, lo cierto es que Jessica Bueno sí se imagina cómo podría ser su vida a su lado. "Tiene carisma, un gran corazón y siempre he confiado en él. No me ha gustado ponerle nombre a los sentimientos", aseguraba la joven. Entró en una fase de negación, a pesar de la complicidad que ha tenido con Luitingo debido a que ella todavía tenía pareja. Fue tras su salida del programa de Telecinco cuando ella y Pablo Marqués rompieron su relación sentimental, siendo poco después cuando la modelo empezó a abrirse ante los espectadores y ahora se muestra de lo más suelta junto a Luitingo.