Jennifer Aniston y su emotivo adiós a Mathew Perry, del que se desconocen aún las causas de su muerte

Jennifer Aniston sigue sin creerse la muerte de su compañero y amigo, Matthew Perry, que falleció el pasado 28 de octubre. Hay que recordar que coincidieron durante todos los años que se emitió 'Friends', pero no se ha visto con las fuerzas suficientes para despedirse de él en un emotivo mensaje, en el que deja claro que está atravesando unos momentos realmente duros, hasta ahora.

"Esto me ha tocado profundamente... Tener que decir adiós a nuestro Matty ha sido una ola de emociones loca que nunca antes había experimentado. Todos experimentamos pérdidas en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de vidas o pérdida de amor. Ser capaz de SOPORTAR realmente este dolor te permite sentir los momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y nosotros lo queríamos profundamente. Él era parte de nuestro ADN. Siempre seremos seis. Esta era una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál iba a ser nuestro camino", ha empezado diciendo Jennifer Aniston con tristeza.

La actriz ha querido destacar cómo era la personalidad de Matthew Perry cuando no estaba delante de una cámara: "Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo decía, si no escuchaba la 'risa' pensaba que se iba a morir. Su vida literalmente dependía de ello. Y sí que tuvo éxito haciendo precisamente eso. Nos hizo reír a todos. Y mucho. En las últimas dos semanas, he estado revisando los mensajes que nos enviábamos el uno al otro. Riendo y llorando y luego riendo de nuevo. Los guardaré para siempre. Encontré un mensaje que un día me envió de la nada. Lo dice todo. (Ver la segunda diapositiva... )".

Y termina con una tierna despedida: "Matty, te quiero mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin dolor. Hablo contigo todos los días... A veces casi puedo oírte decir "¿podrías ESTAR más loco?". Descansa hermanito. Siempre me alegraste el día... ❤️🕊️", ha terminado escribiendo. Como no podía ser de otra manera, Jennifer Aniston ha conseguido que esta publicación sea una de las que más reacciones ha provocado. Por ahora cuenta con más de 14 millones de likes.

La que también se ha querido despedir del actor ha sido Lisa Kudrow, que interpretaba el papel de Phoebe Buffay. Ha querido destacar los momentos divertidos que vivió junto al actor. De hecho, ha recordado que rodando el piloto de 'Friends' estaban ya protagonizando los anuncios de la serie: "Gracias por hacerme reír tant con lo que decías, que me dolían los músculos y se me saltaban las lágrimas TODOS LOS DÍAS. Gracias por tu corazón abierto en una relación a seis bandas que requería compromiso. Y mucho diálogo. Gracias por aparecer en el trabajo cuando no estabas bien y luego, ser completamente brillante. Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo lo que aprendí sobre la GRACIA y el AMOR al conocerte. Gracias por el tiempo que pasé contigo, Matthew", declara la actriz.

Estas despedidas llegan justo cuando se conoce un nuevo detalle sobre la muerte de Matthew Perry. El actor fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa. Se desconocían las causas de su muerte, pero ahora que se conoce el certificado oficial de defunción tampoco han quedado claras. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió el certificado a finales de la semana pasada. En él se indica que se ha realizado la autopsia al cuerpo de Perry, pero la causa de la muerte se mantiene como diferida a la espera los resultados de los análisis.

Según informan varios medios estadounidenses, se revela que la causa de la muerte estará sujeta a los resultados del informe toxicológico. El exmédico forense de Nueva York, Michael Baden, ha declarado que las autoridades estarían esperando a encontrar "alguna droga desconocida".