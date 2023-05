Javier Bardem cuenta cómo se declaró a Penélope Cruz y su respuesta

Sin filtros, así se ha pronunciado Javier Bardem sobre el inicio de su romance con Penélope Cruz. El oscarizado actor ha echado la vista atrás para recordar cómo surgió su historia de amor durante el rodaje de 'Vicky Cristina Barcelona' en 2008. También ha explicado cuál fue la contestación de su actual mujer.

"Hacía mucho tiempo que no la veía y fue el reencuentro nuestro después de muchos años", ha señalado durante una sincera conversación con Àngels Barceló en la Ser. "Yo la miraba y decía 'pero esta mujer está loca'". A pesar de que la química era más que evidente, esperó hasta el final para declararse a Penélope. "Va sucediendo el rodaje y no te atreves, no te atreves, hasta que llega el final del rodaje y dices: 'Ay Dios mío que no le he dicho nada'. Y al final, el viernes último de rodaje le dije: 'Oye, por cierto, que me gustas'. Fíjate cómo sucedió".

La respuesta de Penélope Cruz a Javier Bardem

El actor, más desinhibido que nunca hablando de temas personales, ha explicado cómo reaccionó la que es hoy la madre de sus dos hijos. "Ya era hora, atontao", fue la respuesta de la intérprete. El actor compartía esta anécdota con motivo de la promoción de la nueva versión de 'La Sirenita'. Además, ha recordado cómo coincidió con Penélope Cruz en 'Jamón, Jamón' de Bigas Lucas. Precisamente fue el director quien dijo hace más de tres décadas que ambos "acabarían juntos". "Nuestra hija se llama Luna por muchas cosas, pero también como homenaje a Bigas. No sé qué habría sido de mi vida sin esa película", afirmaba Javier Bardem. La pareja, que se casó en el verano de 2010, tiene dos hijos, Leo, de 12 años, y a Luna, de 9.

Durante la entrevista, Javier Bardem ha tenido la oportunidad de escuchar la canción 'Bienvenidos' de Miguel Ríos. Un tema importante para él que le trae destacados recuerdos ligados a su madre, Pilar Bardem, quien falleció el 17 de julio de 2021. "Fue la última canción que escuchó mi madre antes de dejar este mundo físicamente. Se la pusimos los hermanos con unos cascos porque todas las mañanas celebrábamos esta canción y era una forma de dar la bienvenida a lo que venía".