Según ha podido saber SEMANA, Anna Ferrer e Iván Martín atraviesan una crisis sentimental, la cual se agravó en el mes de enero. Si bien en el interior de nuestra revista te descubrimos todos los detalles acerca este bache a partir de este miércoles, lo cierto es que uno de los protagonistas ya ha roto su silencio. El influencer ha admitido que no está pasando por un buen momento y, aunque no ha entrado en detalles, sí que reconoce atravesar por una etapa muy difícil. «He estado unos cuantos días fuera porque lo necesitaba porque si la cabeza no está bien, nada está bien (…) Me habéis preguntado mucho que qué tal estaba y que dónde estaba. Muchas gracias, ya os iré contando. A tope», ha dicho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

El joven intenta estar positivo, pero en su caso la cara es el espejo del alma. Iván Martín está triste, tanto es así que huye de las bromas que acostumbra a hacer ante sus seguidores. Anna Ferrer, por su parte, no ha querido hablar sobre el punto en el que se encuentra su relación con su novio, con el cual se fue a vivir hace ya algunos meses. Anna e Iván encontraron un piso en Madrid centro que se convirtió para ellos en el hogar perfecto, no obstante, desde hace días no comparten planes juntos. Ella se fue Cádiz y él ha preferido no acompañarla en su periplo pensando que lo necesario ahora era poner tierra de por medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

Quizás sea próximamente cuando Iván Martín hable y cuente todos los datos de los cambios que está experimentando su vida. A pesar de que su relación parecía idílica, desde hace meses viven sumidos en una crisis que, quién sabe, si podrán superar. Fue en el año 2019 cuando comenzó su relación, siendo en numerosas ocasiones cuando presumían de su amor. Desde el mes de febrero no existe ni rastro de publicaciones juntos, tampoco de menciones hacia el otro, lo que ha hecho disparar todas las alarmas.

En septiembre de 2021 dieron el paso y se independizaron para tener más intimidad y un espacio solo para ellos, no obstante, esta mudanza no salió como esperaban. Meses después de ello, Iván Martín y Anna Ferrer no atraviesan su mejor momento como pareja, aunque la situación te la contamos en SEMANA al detalle. Si corres corriendo a tu kiosco, podrás descubrir de mano de una persona muy cercana a ambos qué ha sucedido y desde cuándo los influencers están en crisis.

(Noticia en elaboración)