La ‘socialité’ ha celebrado su 70 primaveras rodeada de sus seres queridos… aunque también ha habido notables ausencias. Así ha sido su fiesta en casa.

Este jueves, Isabel Presyler ha celebrado su 70 cumpleaños. Un día muy especial que ha festejado rodeada de sus seres queridos y en la intimidad de su hogar. Entre ellos, su novio, Mario Vargas Llosa, o su hija Tamara Falcó, que se ha desplazado a mediodía para comer en la mansión que tiene en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro. También han estado a su lado su madre, Beatriz Arrastia, que vive con ella, así como su hija Ana Boyer, que se instaló hace algún tiempo en su domicilio con su marido, Fernando Verdasco, el pequeño Miguel y su hermano Mateo, nacido el pasado mes de diciembre.

En su gran día, no han faltado los regalos y detalles como ramos de flores que, a lo largo de la mañana, iban llegando al domicilio de la ‘socialité’. También le han obsequiado globos de gran formato con las cifras de su aniversario y bombones de chocolate… un detalle de un reportero que ha acudido a su casa para cubrir la noticia de su cumpleaños. Tampoco han faltado las llamadas de teléfono de sus amigos y familiares, así como un sinfín de felicitaciones a través del teléfono móvil. Y, aunque esta fecha ha estado marcada por la crisis sanitaria, que impide reuniones multitudinarias, Isabel Preysler no ha querido dejar de conmemorar el día que vino al mundo.

El 70 cumpleaños de la filipina ha destacado por las grandes ausencias. Como la de su hija mayor, Chábeli Iglesias, afincada en Estados Unidos, y que no ha podido trasladarse desde el continente americano por culpa de la crisis del coronavirus. Aunque no ha podido acompañar a su madre a soplar las velas de su tarta, le ha enviado unas bonitas palabras a través de su cuenta de Instagram. «Mom, me hubiese gustado estar a tu lado para darte un beso enorme, pero ya que este año no ha podido ser, quiero que sepas que te quiero muchísimo. Happy birthday! #felizcumpleaños #madreehija #happybirthday #isabelpreysler #chabeliiglesias #tbt #tbthursday», ha escrito.

Enrique Iglesias, que también tiene fijada su residencia en Estados Unidos, ha querido enviar un cariñoso mensaje de felicitación a su progenitora desde Miami: «Mom, Happy Birthday! I love you ❤️ «, ha publicado en su perfil oficial de Instagram.