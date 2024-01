Jessica Bueno, la salvación de Isabel Pantoja para ver a su nieto

Tras despedir el año en el Palau Sant Jordi de Barcelona, Isabel Pantoja tiene una nueva cita con sus fans. En el marco de su gira '50 aniversario' la tonadillera visita este sábado, 13 de enero, Bilbao. La artista reaparece después de que esta semana hayan sonado con fuerza los rumores de que podría vender su finca Cantora para mudarse de forma definitiva a Madrid. Algo de lo que por el momento no se ha pronunciado. Inmersa en el trabajo, podría tener la oportunidad de visitar a su nieto, Fran, en la ciudad vasca gracias a Jessica Bueno.

Vídeo: Europa Press

La sevillana no ha querido hablar de si tiene previsto reencontrarse con la abuela de su hijo mayor en Bilbao, ciudad en la que reside, este fin de semana. "No voy a hablar nada", subrayaba a una reportera que la abordaba en plena calle. Aunque añadía estar al tanto de que Isabel Pantoja iba a dar un concierto. "Me he enterado, he visto los carteles". Tras su salida de 'GH VIP' donde inició una relación con el cantante Luitingo, Jessica Bueno está al frente de una nueva etapa. "La vida está llena de momentos inesperados y hay que vivirlos. Ya se verá que pasa. Hay que vivir el momento".

Isabel Pantoja reaparece en los escenarios tras los rumores de una posible mudanza a Madrid

Esta gira es especial para la artista en la que repasa medio siglo de trayectoria profesional. Se produce en un momento agridulce de su vida en el que desea saldar cuanto antes sus deudas con Hacienda. A finales del año pasado vendió su ático de Fuengirola. Un céntrico piso ubicado a tan solo 80 metros de la playa, y ahora quiere deshacerse de la finca que más trastornos le ha provocado: Cantora. "Es una decisión que está tomada y no hay posibilidad de revertirla", afirmaba el periodista Antonio Rossi en el programa 'Vamos a ver'. El siguiente paso que podría dar es mudarse de forma definitiva a Madrid. Un movimiento importante con el que pasaría página después de años de polémicas. Precisamente Cantora fue el tema central del polémico especial de Telecinco en el que Kiko Rivera realizó demoledoras declaraciones y que provocó la ruptura definitiva entre madre e hijo.

Además de las deudas con Hacienda esta última etapa en la vida de Isabel Pantoja ha estado marcado por los distanciamientos familiares. La artista no tiene contacto con su hija Isa y no acudió el pasado mes de octubre a la boda de esta con Asraf Beno. Un enlace con notables ausencias. En el pasado una de las grandes alegrías de la artista fueron sus cuatros nietos, sin embargo la no relación con sus hijos ha afectado al nexo que mantiene con los niños. Con Kiko Rivera lleva años de desencuentros por lo que esta última visita a Bilbao podría mantener contacto con Jessica Bueno con el objetivo de ver a su nieto Fran, de 11 años.

Isabel Pantoja quiere arrancar una nueva vida con la venta de Cantora

La noticia es reciente y de materializarse supondrá un cambio drástico en la vida de Isabel Pantoja tras años delicados en los que Cantora, ubicada en la localidad gaditana de Medina Sidonia, se ha convertido en su mejor refugio. "Su situación es complicada y le está obligando a hacer cambios. Uno de esos cambios y aconsejada por el productor que ahora la lleva es que tiene que venirse a Madrid y para ello facilitar la venta de Cantora. Estarían dispuestos hasta a que se la quede Hacienda porque piden mucho por ella", afirmaba Antonio Rossi.

Durante esta destacada etapa, Agustín Pantoja ha sido el mejor apoyo de la artista. ¿Cómo le afectaría a este la venta de la finca? Según ha señalado el citado periodista recibiría encantado la noticia. "Después de meditarlo, la decisión es que van a venirse. Agustín está encantado porque lleva tiempo queriendo venirse y ella se está dejando aconsejar". Los planes no son inmediatos, pero parece que Isabel Pantoja ya ha comenzado a buscar nueva casa en la capital. Estaría tanteando el mercado inmobiliario para hallar un hogar definitivo.