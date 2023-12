Los problemas de salud de Isabel Pantoja que comprometen su trabajo

Isabel Pantoja estará el próximo 30 de diciembre en Barcelona para subirse al escenario del Palau Sant Jordi ante, de momento, 13.000 personas que ya han sacado su entrada para verla actuar en directo. Y no, no puede permitirse cancelarlo. Así lo ha señalado Paloma García Pelayo, que ha explicado que Isabel no atraviesa su mejor momento en cuanto a su estado de salud, pero aún así tendrá que seguir dando sus conciertos ya programados.

"Isabel está bien porque se está tratando y controlando", tranquilizaba la colaboradora de Antena3 en 'Y ahora Sonsoles', sin embargo, su salud se ha visto comprometida "de una manera seria": "De unos meses a esta parte ha tenido algunos problemas que está atendiendo" y que la han obligado a ponerse en manos de un especialista. "tuvo un problema de visión que ha ido corrigiendo, pero después surgieron problemas un poco más fuertes que comprometían su salud y su trabajo", señala la periodista.

La tonadillera se está tratando en Córdoba tanto "en el sistema público" como "en la atención privada", y es que Isabel no puede permitirse cancelar conciertos: "Tiene que atenderlos sí o sí por su situación económica", explica Pelayo. Y es que Isabel Pantoja arrastra una deuda con Hacienda desde hace años, y la Agencia Tributaria ya le ha dado un ultimátum. Tanto es así que sus conciertos sirven de 'aval' al organismo. "Los contratos se ponen por adelantado y funcionan como un aval para garantizar a Hacienda que va a tener esos ingresos", señala.

La millonaria deuda que arrastra por Cantora

Cantora es el patrimonio más preciado para Isabel Pantoja. La finca de 370 hectáreas de superficie que heredó después del fallecimiento de su marido Paquirri tiene un valor inmaterial incalculable para ella. El problema es que, en términos económicos, le está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza. Según pudo saber Carmen Borrego, la intérprete de 'Marinero de luces' entró en estado de 'shock' cuando supo la cifra millonaria que debe.

Fue al acudir personalmente a Hacienda y enterarse 'in situ' de su difícil situación financiera. “En la tercera planta del edificio de Hacienda, cuando se entera de lo que debe, se desmaya”, relató Carmen Borrego en 'Así es la vida'. No es para menos. Las pérdidas que le estaría ocasionando Cantora ascienden a la friolera de 4.214.080,14 euros, de acuerdo los datos que maneja el Registro de la Propiedad.

Problemas de salud emocional

Al parecer, estos problemas de salud no serían lo único que trastoca a Isabel Pantoja, y es que la gran deuda que arrastra estarían haciendo que "no levante cabeza", tal y como aseguraban en 'Fiesta' el pasado octubre: "Creen que lo que le atormenta es la gran deuda que tiene. Tiene un problema de salud emocional. No es capaz de levantar cabeza", señalaba Ana María Aldón.

A esto se le suma la complicada relación que tiene con sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Con la joven, según confesaba ella misma, es "casi inexistente" aunque reconocía no guardarle ningún tipo de rencor a su madre. El DJ, por su parte, está buscando por todos los medios desvincularse de su progenitora y, más exactamente, de su herencia 'envenenada'. El cantante ya se está asesorando para que, cuando la artista falte, no tenga que asumir sus multimillonarias deudas. Ni él ni las dos niñas que tiene con Irene Rosales ni su niño, fruto de su relación con Jessica Bueno.