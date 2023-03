Isa Pantoja, sobre la supuesta infidelidad de Yulen Pereira a Anabel Pantoja: “Es un rumor, no hay pruebas”

Isa Pantoja ha mostrado todo su cariño y apoyo a su prima Anabel Pantoja tras su reciente ruptura con Yulen Pereira. Lydia Lozano, que buscaba a colaboradores de la gala de 'Supervivientes' se ha topado con la joven en los pasillos de Telecinco. Hace menos de una semana que la pareja puso punto y final a su relación y son muchos los que apuntan a una posible infidelidad del esgrimista con la modelo Melania Puntas. Frente a las cámaras de 'Sálvame' reconoce que la noticia no le ha pillado por sorpresa. Es una de las pocas personas que sabe lo que realmente ha sucedido, aunque no ha querido dar más detalles al respecto. Recibió en su teléfono móvil la llamada de su prima, contándole lo que había sucedido. Respecto a esta supuesta deslealtad, hasta que no haya algo en firme, no lo va a creer.

"Mi opinión es que lo que ha salido es un rumor, no hay pruebas", sentenciaba. No esperaba para nada la noticia pero entiende que haya sucedido. Es muy sincera y, tras confirmar que "es un hecho que han roto", le muestra todo su apoyo. "Tendrá su tiempo para asimilarlo, él ya lo ha tenido antes si lo tenía pensado", reflexiona sobre la situación real de la ruptura. El viaje que su prima realizó a Sevilla junto a su madre para refugiarse de la tormenta mediática ha sido una de las mejores decisiones que ha podido tomar a su juicio. No quiere pronunciarse, porque así se lo prometió a su prima cuando recibió la primera llamada de su parte. Muy segura comentaba que "al contrario de otras personas, como la quiero, si me dicen que me calle, yo me callo".

No ha habido tiempo para valorar qué piensa sobre el nuevo posible hermano de Anabel Pantoja y que este, Pinocho, se siente en 'Viernes Deluxe'. Esta misma noche acudirá al plató del actual reality de Telecinco en Honduras para defender a su pareja Asraf Beno. Este se convertía en concursante de la edición del formato y, en tan solo una semana, ya se ha visto envuelto en un conflicto isleño. Tendrá la gran tarea de explicar cuál es su punto de vista sobre el debate abierto del fuego entre su chico y Ginés Corregüela. Este no paraba de darle indicaciones a su compañero y terminó molestándole: "He hecho yo mil lumbres todos los años y ahora vienes tú...pues hazlo tú". Le terminó incluso indicando que "a ti cuando está la cámara te gusta recalcarte".

La vida de Isa Pantoja y Asraf Beno, cada vez más cerca

Isa Pantoja tendrá que encargarse sola de los preparativos de su enlace hasta que Asraf Beno termine su participación en 'Supervivientes'. La pareja se conoció en 2018 en su participación en 'Gran Hermano Vip' y desde entonces han permanecido juntos. Era ella misma la que bromeaba con el tema cuando despidió a su pareja, recordándole que no quiere recibir una sola queja por las elecciones que haga. En ese día se espera esté rodeada de amigos y familia, como su madre Isabel Pantoja o su prima Anabel. A quien no le llegará seguro la invitación es a su hermano Kiko Rivera, salvo un giro inesperado de última hora. Con el mantiene una tirante relación que no se relaja con las declaraciones que hace de ella. Hace un mes reconocía que no querría que estuviese porque "no tenemos relación".