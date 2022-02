Kiko Rivera ha vuelto a ponerse en el centro del foco mediático después de sus polémicas declaraciones sobre su hermana, Chabelita Pantoja, asegurando que le había pegado «cuando quiso cortarse las venas». Varios días después de la tormenta y tras su intervención en directo en ‘Sálvame’, la ha tocado el turno a Irene Rosales. Este fin de semana, la sevillana no ha dudado en defender a su marido en ‘Viva la vida’ y Emma García le ha lanzado un reproche.

Irene Rosales es consciente de que tiene una postura muy difícil. La colaboradora de ‘Viva la vida’ deja claro que siempre va a estar al lado de su marido y saca las garras por él pidiendo que se le deje de atacar. «Ha cometido el fallo de decirlo públicamente, pero no hay que machacarlos como se le está machacando con ciertas palabras y adjetivos. No hay que lapidar a las personas. Mi marido ha hecho mal en decir esas declaraciones, no voy a entrar en un debate. La gente puede juzgar la entrevista, pero no ponerle ciertos calificativos a una persona«, comentaba.

Siempre cauta a la hora de hablar de su vida privada, Irene Rosales ha explicado que cualquier persona que le conozca sabe que lo que le haya dicho a su marido se quedará de puertas para adentro y no lo expresará nunca de forma pública. «Si algo me parece bien o mal se lo digo a mi marido, pero él es adulto«, comenta. Además, sobre las especulaciones sobre una posible crisis en la pareja y una supuesta separación, la colaboradora de ‘Viva la vida’ niega cualquier tipo de rumor y deja claro que no tiene que dar ningún tipo de explicación. Tras esto, la nuera de Isabel Pantoja ha preferido abandonar la conexión con el programa de Telecinco para seguir disfrutando del desfile de su amiga Raquel Bollo.

Sobre cómo ha encontrado a su amiga, Luis Rollán insiste en que la ha visto más serena y tranquila en comparación a días atrás. «En el ámbito privado a mi Irene me ha dicho que está todo bien con Kiko», comenta el exconcursante de ‘Secret Story’. Por su parte, Emma García no ha dudado en romper una lanza a favor de Chabelita Pantoja y le ha lanzado un reproche hacia su compañera de plató: «He echado en falta unas palabras de cariño hacia ella».

Asraf Beno, harto, defiende a Chabelita Pantoja

Asraf Beno, presente en plató, también ha explotado y no ha podido evitar soltar alguna que otra lágrima fruto de la rabia al ver las palabras que le dedica Kiko Rivera a su chica. «Le tengo que decir que se vaya a un psicólogo, que se trate, deja de desear mucho como persona. Yo creo que no quiere a nadie. No entiendo cómo una persona de 40 años, con una esposa y casi tres hijos, tienes una familia, no tiene dos dedos de frente. Se cree que tenemos que darle un premio, que vergüenza de persona«, comenta sin ningún tipo de filtros.