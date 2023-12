Íñigo Onieva, ilusionado con su nuevo proyecto profesional

Aunque desde su boda con Tamara Falcó (42) no ha dejado de viajar por medio mundo, disfrutando de una luna de miel continua, todo no puede ser una vida de dolce far niente (el placer de no hacer nada). Así, según ha podido saber SEMANA en exclusiva, Íñigo Onieva (34) está de lleno metido en un nuevo e ilusionante proyecto profesional: la reapertura del restaurante 'Dspeak' del chef Diego Guerrero (dos estrellas Michelin), en pleno corazón de Madrid. Un proyecto con el que Íñigo se vincula de nuevo al grupo empresarial Mabel Capital, que ha adquirido este local y que también es propietario de los conocidos restaurantes Tatel y Totó, donde hasta hace escasos meses estuvo trabajando como relaciones públicas.

Íñigo Onieva, ahora director

En estos últimos días, Iñigo ha estado acudiendo casi a diario al local para mantener diversas reuniones de trabajo. También para supervisar la reforma de este restaurante para el que el grupo empresarial, que cuenta con socios tan importantes como los deportistas Rafa Nadal y Cristiano Ronaldo, ha confiado en él como director. Un reto que le apasiona y que nada tiene que ver con los rumores que surgieron hace unos meses, en los que se apuntaba que el hijo de Carolina Molas tenía la intención de remodelar el mítico Café Gijón de Madrid.

No oculta su deseo de ser padre

De esta forma, Íñigo Onieva afronta el año 2024 con este proyecto profesional que le llena de emoción al que se une su proyecto personal de ser padre. Tanto el empresario como Tamara han manifestado su deseo de ampliar la familia lo más pronto posible. Una noticia que, de hacerse realidad, llenaría de ilusión a ambos clanes.

En el caso de la familia de Tamara, además, sería una doble alegría, ya que, tal y como anunció esta revista en exclusiva, su hermana Ana Boyer y su cuñado, Fernando Verdasco van a tener su tercer hijo. Y es que las cosas no le han podido ir mejor a Íñigo este año, en el que, tras su tormentosa ruptura, consiguió lo que parecía imposible: recuperar a Tamara y casarse con ella.

Íñigo y Tamara, su primera Navidad juntos

El nuevo reto profesional de Íñigo Onieva llega en un gran momento personal para el empresario y Tamara Falcó. Son las primeras fiestas que pasan como marido y mujer, lo que ha traído algún que otro problema a la hora de decidirse por dónde pasar. "Discutimos por un montón de cosas, como dónde vamos a pasar las fiestas. Yo digo que las pasemos con mi familia e Íñigo dice que no, que un año con la mía y otro con la suya", explicaba recientemente la marquesa de Griñón. La hija de Isabel Preysler no ha querido renunciar a la cena y la fiesta que su progenitora organiza ya sea en la mansión de Puerta de Hierro, en Madrid, o en cualquier otro punto del mapa, aunque es consciente de que en algún momento deberá ceder.

"Pasaremos los dos días con mi familia. El año que viene ya tocará con los Onieva. Su familia es ahora también mi familia, pero me parece ilógico no tener a mi madre y mis hermanas en Nochebuena", continuaba la colaboradora de 'El Hormiguero'. Esto evidencia que su hoja de ruta será pasar tanto el día 24 de diciembre como el 31 con Isabel, siendo en 2024 cuando optarán por otra organización completamente diferente. No optarán esta vez por dividirse, sino por el todo o nada. Miami también está entre sus planes, ya que como hacen cada año, los Presyler se reúnen allí con todos los miembros de la familia.