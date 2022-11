Jessica Goicoechea es la nueva ilusión de Marc Bartra. Este fin de semana el futbolista confirmado los rumores con un vídeo publicado por error, publicación en la que compartió las imágenes más íntimas de ambos. En ellas aparecían ambos besándose y en actitud muy cómplice, lo que demuestra que su relación comenzó hace tiempo. Desde hace verano venían sonando con fuerza numerosas informaciones que les unía, siendo ahora cuando uno de ellos lo ha confirmado, eso sí, con un vídeo que borró solo 8 segundos después. Pero, ¿quién es Jessica Goicoechea? La joven es una influencer que cuenta con 1,7 millones de seguidores en Instagram y que en su día se enfrentó con Carla Barber, quien sacó a relucir su antes y después.

Estas imágenes vieron la luz en el año 2018 cuando Carla Barber planteó a sus seguidores de redes sociales qué retoques se había realizado Jessica Goicoechea, una pregunta que molestó de sobremanera a compañeras y amigos de la influencer. Entre otros a Laura Escanes, que salieron en su defensa. «Si fueras su doctora podría llegar a entender que publicaras esto, pero solo veo ganas de que la gente hable de tu foto. Nadie mejor que ella sabrá qué se ha hecho o dejado de hacer. Pero si no lo cuenta ella ¿por qué lo cuentas tú?«, dijo Escanes, a lo que ella respondió: «Si fuera su doctora jamás publicaría su foto. Se llama secreto profesional».

No tardó en responder Jessica, quien emitió un comunicado reconociendo que su cambio físico era evidente, pero negando haber pasado por un cirujano. «El tema cansa. Reconozco que he cambiado a lo largo de los años (en mi opinión es algo habitual), pero sin pasar por ningún cirujano. Me da absolutamente igual que me creáis o no», dijo entonces la joven. Guapísima en ambos momentos, lo cierto es que desde aquel momento no ha querido alimentar la polémica ni dar explicaciones sobre sus posibles retoques estéticos.

La prescriptora de moda tiene 26 años y Marc Bartra tiene 31, diferencia de edad que en absoluto ha sido un problema para ellos. Jessica no tiene hijos, una situación completamente distinta a la de Marc, que tiene tres hijos con Melissa Jiménez, ruptura que se produjo en diciembre y que en enero se formalizó. No te pierdas nuestra galería, pues en ella te contamos quién es Jessica Goicoechea, su otro trabajo fuera de las redes sociales y cuál fue su última relación sentimental.