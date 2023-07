A Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia no les vemos juntos desde el pasado mes de abril. De hecho, las últimas imágenes juntos se publicaron en SEMANA, lo que se traduce en más de tres meses sin una estampa de ambos. Esto hay a quien puede hacerle pensar, pero este medio ha ido más allá. Desde este miércoles, en nuestra revista te mostramos fotografías exclusivas de ella de vacaciones en Alicante con varios acompañantes, eso sí, ni rastro de Iñaki. Relajada, luciendo tipazo en la playa y un tanto pensativa, así es como vemos a la pareja del exdeportista en sus días de asueto. Imágenes que, sin duda alguna, darán mucho que hablar. "Hay un claro distanciamiento", nos deslizan fuentes de toda solvencia.

Los planes de Ainhoa Armentia sin Iñaki Urdangarin

Antes trataban de pasar el máximo tiempo juntos, pero algo podría haber cambiado entre ellos. Esta revista se ha puesto en contacto con personas de su entorno y nos cuentan detalles llamativos sobre el punto en el que se encontraría su relación, información que se suma a las imágenes exclusivas que están disponibles en tu kiosco en SEMANA desde ahora. Un año y medio después de que saliera a la luz que habían iniciado un romance, han comenzado a tener vacaciones por separado, decisión que podría hablar por sí sola.

Ainhoa Armentia se ha ido con su familia a la Comunidad Valenciana, lugar en el que trataba de pasar desapercibida. No ha sido posible hacerlo. Prueba de ello, las instantáneas que no habían visto la luz hasta ahora. Gracias a ellas sabemos de los planes de la abogada y, sobre todo, cómo se comporta cuando está lejos de él. Cabe señalar que desde hace días nada sabemos de Iñaki, quien acudió a la graduación de su hija en Suiza, pero del que apenas se han tenido más datos sobre esta ceremonia celebrada el pasado 16 de junio. Entonces Ainhoa no estaba junto a él, algo que se entendió debido a la tensión que podía generar su presencia al resto de la familia, entre otros, al Rey Juan Carlos, con quien Iñaki coincidió tras mucho tiempo sin verse.

Si bien hace algunos meses no podían vivir sin el otro y se mostraban muy acaramelados públicamente, ahora Iñaki y Ainhoa Armentia han puesto cierta distancia entre ellos. Así lo demuestra que sea imposible inmortalizarles juntos y que viajen sin su pareja. Tanto es así que últimamente se ha visto más a Urdangarin junto a la Infanta Cristina que con Ainhoa, lo que llama poderosamente la atención y lo que deja ver que, a pesar de todo, se comportan con cordialidad cada vez que sus caminos se han cruzado de nuevo.

Ainhoa ha elegido este destino vacacional, ya que es propietaria de un piso en Alfaz del Pi. Tiene pequeñas dimensiones, pero lo suficiente para poder escaparse de vez en cuando a disfrutar del buen tiempo y a desconectar del mundanal ruido. Para ella la playa es uno de sus lugares favoritos, una afición compartida con Iñaki, a quien esta vez no hemos podido ver junto a ella. No te pierdas la revista y adquiere el último número para no solo ver a Ainhoa, sino también cuál es su situación en este momento junto a Urdangarin.