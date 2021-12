Casi una semana después de la muerte de Verónica Forqué, su única hija María ha querido agradecer las muestras de cariño que ha recibido durante estos días. La joven ha utilizado sus redes sociales para rendir su particular tributo a la intérprete. Primero ha rescatado una selección de fotos de la actriz que repasan su extensa y laureada trayectoria, luego ha compartido algunas imágenes tomadas desde la capilla ardiente que tuvo lugar en el Teatro Español. «El mejor regalo para mi madre», ha reconocido.

Entre todas las imágenes que ha publicado la artista multidisciplinar, de 31 años, destaca una donde se la ve abrazada de forma desconsolada al féretro mientras se cuela en la instantánea un rayo de luz. Ha añadido el emoticono de un corazón y un arco iris. Ha aprovechado, además, para agradecer a todas aquellas personas que pasaron por la capilla ardiente para rendir su tributo a la actriz. Una jornada, sin duda, emocionante que reunió a cientos de ciudadanos anónimos, pero también a muchos rostros conocidos de nuestro país. Pedro Almodóvar, Massiel, Cayetana Guillén Cuervo, Terelu Campos, Silvia Abascal, David Bustamante, Pepón Nieto, fueron solo algunos de los personajes que estuvieron en el Teatro Español.

Su hija ha incluido una máxima que guiará su vida a partir de ahora. «La muerte no existe. Ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman», ha señalado. Y es que como bien ha recordado han sido muchos los que han lamentado su muerte creando una gran conmoción que ha recorrido el país de norte a sur. También ha generado un importante debate sobre la salud mental y el suicidio.

Un trágico adiós

Verónica Forqué fue hallada muerta el pasado lunes sobre las 12:45 horas en su casa de Madrid. Una amiga fue quien encontró el cuerpo sin vida y llamó inmediatamente a los servicios de urgencia. Ese mismo día su hija había estado en el domicilio minutos antes de la tragedia. María Forqué es la única hija de la actriz que nació fruto de su matrimonio con el director de cine, Manuel Iborra. La pareja se separó en 2014 después de tres décadas como marido y mujer.

Una semana después de su muerte, la noticia continúa generando reacciones entre compañeros y amigos. Son muchos los que han querido levantar la voz para reflexionar sobre el tema sabiendo que durante los últimos años la actriz sufrió una fuerte depresión. Silvia Abascal, quien tantas veces ha interpretado a su hija detrás de los focos, ha compartido una cruda reflexión a través de las redes: «La responsabilidad de este horror de desenlace no pasa ni por asomo por un concurso y los comentarios generados. Está claro».

«Pero igual de claro es, que como profesionales del medio o espectadores… como seres humanos, seamos conscientes, responsables, de que la falta de límites en la exposición y el insulto no ha ayudado ni ayudará nunca en el delicado proceso de un trastorno y su recuperación. Individual y colectivamente; reflexión, autocrítica, aprendizaje. No podemos volver a quedarnos horrorizados de brazos cruzados y en la sombra. No puedo»