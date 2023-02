¿Hay mal rollo entre Isabel Preysler y Carolina Molas? Íñigo Onieva responde

Íñigo Onieva y Tamara Falcó están ultimando detalles para su inminente boda. Esta, que está planteada celebrarse el 8 de julio, tiene muchas personas involucradas. Entre organizadores, novios y trabajadores también estarían junto a ellos, figuras fundamentales en sus vidas. Ante las informaciones que apuntan a la mala relación de Carolina Molas, madre del novio, e Isabel Preysler, madre de la novia, este no ha dudado ni un segundo y lo ha negado rotundamente al ser preguntado. Con un escueto “son tonterías” ha ignorado el tema y evita en cierta forma que esté siga creciendo. Tal como puedes ver en el vídeo que traemos a continuación, no quiere entrar en ningún detalle más, es suficiente con esta aclaración para intentar parar el tema y que no vaya más allá.

Vídeo: Europa Press

No hay rivalidad ninguna, ni malos entendidos entre ellas. No ha decidido ante esta idea por mucho que se lo preguntaran mientras corría hacia su moto poniendo rumbo hacia donde se dirigiera. La figura de la madre en la vida de ambos es fundamental y nunca lo han escondido. Tampoco hay ningún conflicto entre suegra y novia, como se ha apuntado. Los rumores han vuelto a saltar tras celebrar el cumpleaños de esta y no estar la marquesa de Griñón en dicho evento. Ante esto, mucho menos directo, se ha mantenido en su “todo perfecto”, sin dar ningún tipo de explicación. Se ha dedicado, simple y llanamente, a agradecer la presencia de los reporteros a la puerta de su casa.

La relación entre las dos familias parece ser todo lo cordial e ideal que parece. La propia Tamara Falcó ya habló sobre este tema en el primer photocall de la pareja y explicó que tiene el apoyo de ambas. Aunque la decisión de volver y casarse tras el polémico beso de Íñigo Onieva en un festival y todo lo que sucedió pilló de sorpresa a su madre, no dudan en que está a su lado y el de su pareja en el paso que van a dar. En el desfile de la colección de la marca Pedro del Hierro explicaba que “mi madre e Íñigo se llevan bien. Ella respeta mucho nuestras decisiones”.

Íñigo Onieva y Tamara Falcó, muy claros con lo que quieren en su boda

Una boda es cosa de los novios, una fiesta para celebrar su amor y compromiso y son ellos los que deben estar al mando de todo. Íñigo Onieva y Tamara Falcó no quieren ceder ante nada ni nadie en celebrar la que seguro será la boda de sus sueños. Por todo ello tienen claro que, como explicaban antes, las decisiones quedan solamente bajo su elección. Aunque en el vestido de la novia si haya recibido orientación, consejos de moda y otras opiniones, los invitados y compromisos sociales que se adquieren por ambas familias son otros de los puntos donde no piensan aceptar consejos.

Así confirmaban en ‘El programa de Ana Rosa’ cuando se hablaba de que querían una boda reducida, solo con las personas importantes. Por todo ello la lista se ha visto reducida al máximo y no han contado con ningún tipo de petición. El Rincón será el palacio elegido para ello y, aún así, verá seguro pasar a muchos rostros por allí pues los círculos de ambos son muy amplios y se espera sea el evento del año. Otra decisión que tiene segura es la de ser madre tras el enlace, es deseo de ambos y entienden que es el mejor momento en que tomar esa decisión.