Gisela se rompe sobre el escenario tras el susto que sufrió con su embarazo

Gisela ha regresado a los escenarios después del susto que sufrió hace unos días cuanto tuvo que ser ingresada en el hospital por un cólico nefrítico en su quinto mes de embarazo. La cantante se ha mostrado muy feliz y no ha podido evitar emocionarse al reencontrarse con su entregado público que aplaudía su actuación con una cariñosa ovación.

Gisela se emociona tras el susto que sufrió con su embarazo de riesgo

En su regreso a los escenarios, Gisela ha sido recibida con un cariñoso y efusivo aplauso de su público que ha arropado a la artista tras el susto que sufrió a principios de este mes de diciembre. En su quinto mes de embarazo, la cantante tuvo que ser ingresada de urgencia por un cólico nefrítico que se complicó. Sin poder evitar las lágrimas, ha querido agradecer el cariño recibido en estos momentos. "Gracias a todos por el amor, el apoyo, el cariño, el calor… Vamos con todas las ganas!! Nos esperan unas bonitas navidades!! 🙏🏼❤️🙏🏼", ha escrito en sus redes sociales junto a varias imágenes de su vuelta al trabajo.

Según ha afirmado este martes Lorena Vázquez, colaboradora de 'Y ahora, Sonsoles', Gisela se encuentra completamente recuperada de sus problemas de salud y con muchas ganas e ilusión de seguir adelante con sus compromisos profesionales, mientras espera con ilusión la llegada de su primer hijo.

Un bebé muy deseado para Gisela

Fue el pasado mes de noviembre cuando Gisela confirmaba feliz que, a sus 44 años, después de cinco años intentando quedarse embarazada, por fin podía anunciar que estaba esperando su primer bebé junto a su pareja, José Ángel Ortega.

Muy sincera, hablaba del difícil camino que había tenido que recorrer para poder hacer realidad su sueño. “Me siento afortunada por haberlo conseguido, pero es un embarazo de riesgo. Me preocupa y me da miedo. No quiero saber ni el sexo del bebé por no encariñarme. Me da miedo hacerme ilusiones, aunque todo parece que está bien encaminado”, explicaba en el programa ‘Y ahora, Sonsoles’.

En el espacio presentado por Sonsoles Ónega también confesaba que primero intentó quedarse embarazada de forma natural pero que, siguiendo la recomendación de los especialistas, optaron por la reproducción artificial. “De todos los óvulos que me extrajeron solo era viable con este. Era un todo o nada”, decía. Acompañándola en su dulce espera Gisela cuenta con el apoyo incondicional de su pareja: “José y yo hemos ido de la mano en el sentido más amplio del término. Me ha cuidado todo lo que ha podido, apoyándome emocionalmente, animándome”.

El susto de Gisela, en su embarazo de riesgo

A principios de diciembre, Gisela despertaba la preocupación de sus seguidores en sus redes sociales al confirmar que había tenido que ser ingresada de urgencia, en su quinto mes de embarazo. "Estoy pasando un proceso de cólico nefrítico", explicaba en un vídeo que compartía en sus historias de Instagram. La catalana explicaba que tenía una piedra en el riñón que le estaba dando ciertos problemas, por lo que habían decidido ingresarla en el hospital.

"Como estoy embarazada el cuadro se complica un poco, por eso estoy ingresada", añadía. "Es algo que se pasa muy mal y es muy doloroso, más estando embarazada que no te pueden medicar como a otra persona que pasa por este cuadro", afirmaba. Afortunadamente, cuatro días después, regresaba a casa donde ha continuado recuperándose hasta que ha podido retomar sus compromisos profesionales.