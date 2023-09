Gerard Piqué reacciona a la última actuación de Shakira: "Nadie va a poder conmigo"

Shakira lleva horas siendo protagonista de la actualidad tras su espectacular actuación en los MTV Video Music Awards 2023, que se celebraron en el Prudential Center de Newark en New Jersey. Está claro que pasará a la historia, ya que repasó sus grandes éxitos en una actuación de 10 minutos. Este pasado miércoles todo el mundo hablaba de la espectacular reaparición de la cantante, que dejó a todos boquiabiertos.

Aunque ha tenido muchas reacciones por parte de muchos de sus fans, hay un mensaje que ha llamado especialmente la atención. Se trata de un misterioso tuit que compartió su expareja, Gerard Piqué, en su Twitter oficial. El exfutbolista no hace mención directa a la de Barranquilla, pero sí que es casualidad que lo haya hecho público tras la impresionante actuación: "A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo", ha escrito el exfutbolista en Twitter.

Este es el misterioso tuit de Gerard Piqué tras la actuación de Shakira

A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo. — Gerard Piqué ( @3gerardpique) September 13, 2023

Como no podía ser de otra manera, muchos de sus seguidores han interpretado este mensaje como una reacción de Piqué a la actuación de Shakira. El exfutbolista ha dejado claro que no le ha preocupado en absoluto todas las indirectas que su ex le ha mandado a través de las letras de sus canciones. De hecho, asegura que nadie va a poder con él y que está más fuerte que nunca.

Aún así, muchos le han dedicado algunas pullas dentro del hilo de este misterioso mensaje: "Pero si Shakira ni te mencionó en los #VMAs", "Como se nota que pagan por poner tweets", "¿En serio bro?", "Opaaaa", "Nornal, llevas dos meses de vacaciones", "¿Cómooooo?", "Seguro cuando estás solo en tu casa lloras. Tranquilo mucho lo hacemos!", han sido algunos mensajes que le han escrito.

Pero nada debe empañar la increíble actuación de Shakira durante los MTV Video Music Awards. Con su característico aullido, empezaba una actuación de 10 minutos. 'Loba' era el tema que eligió para abrir el 'medley'. Le siguieron 'Te felicito' o 'TQG', que canta con Karol G. Aunque la de Colombia estaba presente en los premios, prefieron que no cantara la canción con Shakira. Pero interpreta tú mismo cómo fue esta actuación, que para nosotros fue impresionante.

¡Pincha para ver la actuación de Shakira en los MTV, al completo!

We are NOT worthy 👏👑 Congratulations to our 2023 Video Vanguard recipient, @Shakira 🔥 #VMAs pic.twitter.com/be9ybTZwHC — MTV ( @MTV) September 13, 2023