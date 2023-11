Aunque ha pasado casi un año y medio desde que se dio a conocer la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, se trata de un tema que sigue comentándose. Mientras que el exfutbolista del FC Barcelona ha rehecho ya su vida sentimental junto a Clara Chía, la de Barranquilla se ha focalizado al máximo en su carrera profesional, la cual ha aprovechado para lanzar alguna que otra pullita a su ex. Una serie de dardos a los que ahora ha respondido el catalán con su aparición en ‘El món a RAC1’.

Frente a frente con Jordi Basté, Gerard Piqué se ha sincerado sobre lo que a su vida privada se refiere: “Durante mi año 22, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada… Pasó de todo”, introducía. Una serie de sucesos que despertaron el interés de la opinión pública y por los que el que fuera jugador de la Selección Española recibió un sinfín de críticas: “Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo vamos estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto”, ha asegurado, para después añadir que no hacer caso a los detractores es “la única manera de salir vivo”.

Gerard Piqué considera un "circo" todo lo sucedido con Shakira

Si algo tiene claro Gerard, es que las historias que giran en torno a su vida en poco se asemejan a la realidad: “La gente no sabe, se basan en información que la gran mayoría no es real. No es verdad lo que la gente lee”, ha indicado. Además, considera que solo sus más allegados saben lo sucedido verdaderamente entre él y Shakira, y por ende, los motivos que les llevaron a tomar caminos separados: “La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado de verdad”. Sin embargo, prefiere que no se sepa todo porque “es algo privado” y que únicamente les concierne a él y a la madre de sus hijos. Es por ello que prefiere estar desvinculado de todos aquellos temas que apunten hacia su ruptura con la colombiana, aunque se trate de algo prácticamente imposible.

A esto se suma que Piqué piensa que todo lo sucedido ha sido un “circo” motivado tanto por informaciones que no se ajustan a la realidad, como por letras de canciones en las que la intérprete de ‘Waka Waka’ echa aún más leña al fuego si cabe: “Tampoco me preocupa, es decir, es parte del circo, parte del show. La gente que opine, que diga ‘es que es así o asá’, me da igual”, ha zanjado con rotundidad.

Con estas palabras, el deportista demuestra estar plenamente centrado en su nueva historia de amor y en sus negocios. A juzgar por su actitud en alguna de las apariciones públicas que protagoniza, todo apunta a que el exfutbolista está viviendo uno de los mejores momentos de su vida tanto en el terreno personal como en el profesional, motivo por el que prefiere dejar a un lado todo aquello que intenta empañar su felicidad.