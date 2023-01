Ali Karoui ha sido capaz de diseñar en 24 horas el vestido de Georgina Rodríguez más aplaudido. La influencer posó con una pieza de terciopelo azul y una capucha con la que acaparó todas las miradas en la alfombra roja de los Joy Awards 2023 en Arabia Saudí, donde derrochó elegancia, cumplió con tendencias y, además, siguió a rajatabla el protocolo. Sin embargo, ha acaparado todas las miradas por otra razón que nada tiene que ver con su estilismo. La celebrity ha sido muy criticada en redes sociales por el nivel de inglés que mostró en su entrevista, pues parece no manejarse con soltura, tal y como te mostramos en el vídeo que te mostramos a continuación. «I tell ‘veinticuatro‘ hours before. It’s a dream. I love Saudí, my family, my kids…», dice Georgina.

Vídeo: TikTok

Sus respuestas han sido muy comentadas en el universo 2.0, donde el vídeo se ha convertido en viral. No solo por el nivel de Georgina, quien se ha visto obligada a vivir fuera de España por el trabajo de Cristiano y quien habitualmente postea textos en inglés en su cuenta de Instagram. Aunque hay opiniones para todos los gustos, hay tanto mensajes que critican a la maniquí como otros que le apoyan por responder a las preguntas, a pesar de no tener el inglés esperado. «Georgina Rodríguez hablando en inglés me recordó a mí misma cuando tenía 14 y tenía que exponer en clase de inglés» o «¿soy yo la única que no entiende nada de lo que dice?» son solo algunos de los mensajes de usuarios que aparecen en la red social del pajarito al tuitear el nombre de Georgina.

La de Jaca se mostraba incómoda. Estaba agradecida por la acogida que había tenido en Arabia, pero por sus gestos parecía que estaba deseando acabar la entrevista. «Muchas gracias. Estoy muy feliz por el cariño de la gente y os mando también mucho amor para cada uno de vosotros. Esto es un sueño. Amo Saudí, a mi familia y a mi equipo», apuntaba Georgina, que afirmaba estar feliz tras el fichaje del padre de sus hijos. De momento, está previsto que ella y toda su familia permanezcan allí hasta el año 2025, fecha en la que vence el contrato del futbolista con el Al Nassr.

Cabe señalar que ha habido otros usuarios del universo 2.0 que sí apoyan a la pareja de Cristiano Ronaldo, aplaudiendo que haya dado el paso y no se haya negado a hablar en un momento tan importante como este. «Es la primera vez que se nota así de nerviosa , ha hecho lo que ha podido» o «Soy profesora de Inglés, y me encanta que la gente se atreva a hablar este idioma, da lo mismo la gramática y pronunciación» son otros de los tuits que la apoyan. Y es que las imágenes llaman todavía más la atención si se tiene en cuenta la seguridad que siempre acompaña a Georgina en todos y cada uno de los actos a los que acude.