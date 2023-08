Gabriela Guillén reaparece y ya luce embarazo

Podría decirse que está siendo un verano totalmente atípico para Gabriela Guillén. La madre del próximo hijo de Bertín Osborne ha pasado de ser una persona totalmente anónima a ojos de los medios de comunicación, a convertirse en uno de los personajes del momento a raíz de su próxima maternidad. Y es que, teniendo en cuenta que está viviendo los primeros meses de embarazo de su vida, la paraguaya no ha querido dejar pasar la oportunidad de lucir sus incipientes curvas premamá a golpe de bikini, en la Costa Blanca y en unas imágenes que la revista SEMANA muestra en su último número.

En las instantáneas en cuestión puede verse que la modelo está plenamente encantada con esta nueva etapa de su vida. Tanto es así, que en todas las fotografías no deja de sonreír mientras algunas de sus amigas incluso le tocan la tripa para ver si el bebé ya comienza a dar sus primeras patadas. Algo que parece llenar de ilusión a la empresaria, que ataviada con un traje de baño, no duda en sumergirse en las olas del Mar Mediterráneo en el que se ha convertido en su último verano sin hijos.

Bertín Osborne disfruta del verano guardando las distancias

De quien no ha habido ni rastro en esta escapada es de Bertín Osborne. A raíz de las declaraciones públicas en las que el presentador dejaba entrever que no estaba muy feliz de esta nueva paternidad a los 68 años, Gabriela optó por cortar por lo sano. Según fuentes cercanas a la joven, ambos habían llegado a un acuerdo en el que no hablarían de esta dulce espera ni revelarían detalles a la prensa, sin embargo, el cantante lo rompió. Algo que no gustó en absoluto a Guillén, que ahora ha optado por comenzar esta nueva andadura en solitario y sin mirar atrás para nada.

Sale a la luz el sexo del bebé de Gabriela Guillén

Tanto es así, que hace tan solo unas horas ‘El programa del verano’ revelaba cuál es el sexo del bebé que espera la ex de Bertín. A través de personas allegadas a la futura madre, el espacio televisivo de las mañanas de Telecinco pudo saber que el séptimo hijo de Osborne será nada más y nada menos que un niño. Una idea que no terminaba de convencer a su progenitora, ya que una de sus mayores ilusiones era la de tener una niña a la que poder llamar Martina.

Sea como fuere, si algo está claro es que Gabriela quiere exprimir al máximo cada minuto de su embarazo y así lo ha reflejado en las imágenes que pueden verse en el último número de la revista SEMANA. ¡Ya en tu kiosco!