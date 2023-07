Gabriela Guillén no puede más. Lo demuestran las fotografías que la revista SEMANA publica este miércoles en exclusiva. La empresaria está desbordada y así se puede ver en las imágenes que ahora ven la luz, pues llora desconsolada en el interior de su coche. Tras acudir a una revisión médica sin la compañía de Bertín Osborne, la joven de 36 años no puede evitar que le venga el mundo encima. Un sentimiento que empaña el que debería ser el mejor momento de su vida, pues espera su primer hijo, aunque jamás imaginó que sería en estas circunstancias.

Las fotografías exclusivas de Gabriela Guillén

Para ella no está siendo nada fácil disfrutar de esta etapa, siendo solo hace unas semanas cuando la noticia bomba saltó a los medios de comunicación. Desde entonces ha acaparado todas las miradas y ha tenido lidiar tanto con informaciones suyas como con algunas con Bertín, situación que le ha llevado a darse de baja. La tensión le ha pasado factura y ha decidido alejarse de su trabajo, ya que sabe que lo más importante es el bienestar de su hijo y que ella esté bien.

Si corres al kiosco y adquieres el último número podrás ver cómo está Gabriela Guillén, quien no puede esconder cómo se siente y cuyas fotografías te encontrarás en su interior. Está embarazada de tres meses, tiene las hormonas a flor de piel y además no cuenta con el padre del bebé en su día a día, lo que hace todo más difícil si cabe. Sabe que debe cuidarse, ya que se encuentra en el primer trimestre, por lo que hará todo lo posible para seguir adelante apoyándose en sus más íntimos. Siempre ha sabido salir a flote y esta vez no iba a ser menos, pero eso no quita que se le haga cuesta arriba.

En su estado debe estar tranquila, pero las últimas declaraciones de Bertín Osborne sobre su futuro hijo y que dijera que no era deseado ni buscado no ayudaron. En la revista SEMANA te detallamos cuándo han sido tomadas las imágenes de Gabriela Guillén y cuál ha sido la reacción de la ex del cantante tras salir de una revisión en la que quería saber cómo estaba su bebé.

Gabriela Guillén no puede negar que está preocupada, mucho más si se tiene en cuenta que es madre primeriza. Sus miedos se han multiplicado y se hace miles de preguntas, tantas que no deja de darle vueltas a cómo será su futuro en unos meses. Fue hace tan solo unos días cuando su amiga Raquel Arias contó que Gabriela estaba empezando a sufrir fuertes dolores en su vientre, momentos que estaba viviendo sola y sin la compañía en este caso de Bertín.

Además, te mostramos a Jorge Javier Vázquez muy recuperado tras varios meses alejado de la televisión y te contamos también todos los datos de su nueva casa. Estas son sus primeras imágenes después de su viaje a Creta, el cual te detalló esta revista. No te puedes perder este último número y es que viene cargado de contenido.

