Fran Rivera defiende a unas lesbianas agredidas tras la polémica por el Orgullo Gay

Fran Rivera no tiene pelos en la lengua y cada vez que opina parece que ofende a alguien, aunque esa no sea su intención. La semana pasada, con motivo de la semana del Orgullo LGTBI, el torero quiso defender el decoro y la buen educación y al final terminó por enfadar al colectivo gay, al haber sido malinterpretadas sus palabras. Ahora demuestra que esa no fue su intención y lo hace sacando la cara por dos lesbianas agredidas por lo que él considera una “bestia humana”.

Fran Rivera ha salido en defensa de dos mujeres que han sido agredidas la semana pasada en el metro de Barcelona. Lo ha hecho en ‘Espejo Público’, el programa de Susanna Griso en el que colabora, donde ha condenado los insultos y vejaciones de una mujer contra dos lesbianas que se estaban besando. Las jóvenes grabaron el ataque y el vídeo se ha hecho viral en las redes sociales.

“No sé si llamarlo lobby, pero hay gente que vive de engendrar odio, de sembrar odio”, comienza a decir Fran Rivera tras visualizar el vídeo junto a sus compañeros de programa. “Lo primero que tenía que hacer es que se le vea la cara a esta bestia humana”, subrayaba el diestro, cabreado por la actitud incívica de la mujer que recriminó sin piedad a las jóvenes.

Fran Rivera se escandaliza porque estas situaciones sigan produciéndose en nuestro país: “Estos es indignante, ¿no puedes besarte en la calle con alguien que quieras?”, se preguntaba el torero, que sabe que “España ha llegado a un punto de intolerancia tremendo, donde la persona que opina diferente ya sea en este u otros temas, es excluida y criticada”.

Para Fran Rivera, “se está radicalizando España, hay gente que está viviendo de sembrar odio, en una dirección o en la otra y eso es peligrosísimo”, sentencia.