La cantante se entrena duro para estar en plena forma. «Ya sabéis que el deporte fue mi gran descubrimiento, me encontré a mí misma y desde entonces es un pilar fundamental para mí. Me ayuda a alinearme y me hace sentir viva. Para mí es tan importante como cuidar mi voz, tener buenos hábitos en alimentación y estar cerca de mi familia. Muchos me preguntáis sobre alguna formula milagrosa, y la única fórmula es constancia y buenos hábitos. Nadie ni nada hará el trabajo duro por ti!», ha explicado.