3 Laura Escanes

Laura Escanes está disfrutando al máximo su faceta como madre primeriza y no duda en compartir sus sentimientos con sus seguidores. Ahora lo ha vuelto a hacer con una bonita reflexión: «Has llegado y has cambiado mis prioridades. Mis miedos. Mis ganas. Has cambiado mis yo nunca. Mis sonrisas. Mis llantos. Mis sueños. Mis pesadillas. Mis triunfos. Me has cambiado la vida entera. Has revolucionado mi vida para hacerla mejor con tu risa.

Te quiero | photo by @victoriapenafiel |».