Una imagen publicada por Alejandro Sanz en la que aparece con otros grandes artistas se ha convertido en polémica por un pequeño detalle

Cuando compartimos algo en las redes sociales, tenemos que ser conscientes de que se puede convertir en algo polémica. A veces, nosotros mismo no nos damos cuenta de ciertos detalles que nuestros seguidores e internautas sí que lo hacen. Ellos ponen la lupa en cada uno de los detalles que en un primer momento puede pasar desapercibido pero que posteriormente se convierten en viral. Eso es precisamente lo que le ha pasado a Alejandro Sanz, que ha compartido una imagen en la que aparece él junto a otros grandes artistas de la talla de Joaquín Sabina, Juanes, Antonio Carmona y Juan Luis Guerra. Ha sido un pequeño detalle el que ha acaparado toda la atención en Instagram.

El detalle de la foto Alejandro Sanz que ha revolucionado las redes

A pesar de que es una imagen repleta de grandes artistas, lo que ha llamado la atención ha sido otra cosa. Algo de lo que se han hecho eco sus seguidores. «Solo le queda una raya de batería al teléfono», «No sé de quien será el tiro que queda en el móvil pero no creo que durase mucho», «Me encanta el fondo de pantalla del móvil ⚡» o «La calidad de la foto no es buena, pero la calidad de lo que hay en el telefono seguro que sí», decían los internautas haciendo referencia a algo blanco que aparece sobre un teléfono móvil. De momento, ninguno de los protagonistas ha querido hacer referencia a todo ese tipo de comentarios, aunque sí que han comentado la publicación recordando aquellos tiempos.

«La calidad de la foto no es buena. Pero la calidad humana en ella. Inmejorable. #Friends #Love #Live #TBT», escribía Alejandro Sanz en la publicación que la situaba en «Algún lugar». Una bonita instantánea que tardará un tiempo en producirse debido a las restricciones actuales por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. Hoy en día, esta imagen llamaría la atención por el hecho de que no lleven mascarilla, no tengan distancia social y no hubiera limitaciones en las reuniones. Una imagen que a pesar de ser una evocación al pasado, no ha pasado desapercibida entre sus seguidores por el pequeño detalle que hemos comentado anteriormente. De hecho, los comentarios por parte de los internautas no tardaron en llegar y tan solo minutos después de que el artista compartiera la imagen ya comenzaron a surgir las dudas sobre qué es lo que aparece sobre la superficie del teléfono móvil.