Las emotivas palabras de Feliciano López a Sandra Gago en su despedida

Feliciano López, uno de los grandes tenistas que ha dado nuestro país, dice adiós a las pistas y lo hace con una emotiva carta de despedida. A punto de iniciar un nuevo capítulo en su vida ha querido tener muy presente a su mujer, Sandra Gago, y a su único hijo, Darío. "Sandra, te hubiera elegido un millón de veces porque tú eres el corazón más puro que he conocido" , le ha dicho.

"Me voy feliz y agradecido", así comenzaba la misiva que Feliciano López ha compartido en sus redes sociales. En esta significativa carta reconoce que ha cumplido los sueños que fraguó en la infancia practicando el que ha denominado el "deporte más bonito del mundo", por encima de todo se queda con toda la gente extraordinaria que ha conocido durante su trayectoria. "No sería la persona que soy hoy sin sus enseñanzas y guía". Añade que siempre ha creído que hay vida después del tenis. "No veo la hora de comenzar este nuevo capítulo de mi vida junto con mi hermosa esposa Sandra y mi hijo Darío".

Un nuevo capítulo para Feliciano López

El tenista, que ha acompañado esta carta de unas bonitas fotos a pie de pista junto a su familia, ha tenido muy presente a su hijo y le ha recordado a su mujer un momento inolvidable. "Me hiciste el hombre más feliz al dar a luz a nuestro hijo y también eres la razón detrás de mi voluntad de ser mejor persona cada día. Te prometo que estaré a la altura".

Feliciano López ha agradecido a su padre haberle metido en el mundo del tenis cuando era tan solo un niño. "Gracias por las incontables horas que pasamos en la cancha conmigo y @vldgfl. Eres mi verdadero mentor en el tenis y en la vida. Mamá, gracias por su amor incondicional y paciencia y perdón por no ser lo suficientemente cariñoso a veces". Por último, agradece al 'Mallorca Championships' haber sido testigo de su "último baile" que ha calificado de muy especial. Su mensaje ha recibido un aluvión de reacciones. Garbiñe Muguruza le decía: "Grande Feli". Mientras que Fernando Verdasco se rendía ante su compañero: "Eres y serás siempre ¡UN GRANDE!".

Feliciano López se despide del tenis profesional a los 41 años y lo hace como uno de tenistas más destacados que ha dado nuestro país. Se ha alzado con siete títulos ATP en individuales. En el año 2015 logró el puesto número 12 de la clasificación mundial y ha jugado un total de 81 Grand Slams.