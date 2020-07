Adara Molinero ha jugado al despiste desde que salió de su último reality. Su relación con Gianmarco Onestini se fue al traste, según ella por los celos injustificados del italiano. Este tenía otra versión y es que ver los mensajes que probarían el tonteo de su chica con su compañero de ‘Gran Hermano’, Rodrigo Fuentes, le sacaron de quicio, así como de la casa que compartían e incluso de España. Ella lo negó todo. Incluso se lo negó a Beatriz Retamal, ex de Rodri, en directo durante una gala de ‘Supervivientes’, cuando esta confesó saber que Adara siempre había sentido algo especial hacia su exnovio. Adara se revolvió, gritó, lloró y se cabreó ante tal osadía, pero ahora es ella la que da por cierto todo y confirma su relación con Rodri.

Eso sí, ahora le toca el turno a Rodri de jugar al despiste, como ya hiciese la que se supone que es su nueva novia. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ no ha querido dar por cierto la confesión de Adara de que han iniciado una relación y, a pesar de decir que “está muy bien”, cuando le preguntan los reporteros de ‘Europa Press’ sobre cómo va su romance sorpresa, luego se acoge a su derecho de no responder. No quiere hablar de ella en público, quizá porque quiera llevar su relación en la intimidad y lejos de miradas indiscretas, pero quizá se le haya ido la estrategia al traste cuando su chica ya se ha encargado de airear su romance a bombo y platillo. Vea el vídeo: