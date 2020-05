Paz Padilla ha escrito un mensaje en sus redes sociales para defenderse tras el aluvión de críticas recibidas por los comentarios que hizo sobre la muerte de Álex Lequio en ‘Sálvame’, fallecido a los 27 años a consecuencia de un cáncer el pasado 13 de mayo. En su escrito, publicado en su cuenta de Instagram, la humorista y presentadora de Telecinco plantea abiertamente sus intenciones al hablar del fallecimiento del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio.

Las declaraciones de Paz que hicieron arder las redes sociales las pronunció la gaditana el pasado 15 de mayo. El programa de Telecinco mostraba a la audiencia las imágenes de la presentadora y el italiano tras despedir a su hijo en el tanatorio Sancho de Ávila, situado en el distrito de San Martín de Barcelona, adonde fue trasladado el féretro después de que perdiera la vida. La gaditana aseguraba que Alessandro y Ana «llevaban dos años preparándose para su muerte». Asimismo, manifestaba su pena manifestando asegurando que «la muerte forma parte de la vida» y explicando que ella también había «pasado por algo parecido», ya que Dolores Díaz, su madre, moría el pasado febrero.

Las palabras de Paz Padilla no tardaron en convertirse en ‘trending topic’. Numerosos usuarios de Twitter la criticaron de manera feroz por comparar la muerte de un joven de 27 años con la de su madre, de 91, o por expresar que sus padres llevaban dos años «preparándose para su muerte» cuando, para muchos, «llevaban dos años luchando, que no es lo mismo».

La respuesta de Joaquín Prat a Paz Padilla

Lo cierto es que las declaraciones de Paz no solo incendiaron las redes. También levantaron ampollas entre compañeros de la profesión. Joaquín Prat, compañero de Alessandro Lequio en ‘El programa de Ana Rosa’, también de Telecinco, le lanzaba una pulla en directo durante la emisión del magacín. «Poco más se puede añadir. Hay veces que es mejor que para decir una tontería es mejor no decir nada. Ana todo tuyo», decía. El periodista ni siquiera llegó a pronunciar el nombre de Paz, pero su zasca ocupó todos los titulares de la jornada.

Ana Rosa Quintana, por su parte, manifestaba: «Las imágenes me parecen desgarradoras porque el dolor que están sufriendo estos padres es absolutamente insufrible, como puede entender cualquier persona, porque realmente uno está preparado y duele mucho perder a tus mayores, pero nunca estás preparado para perder un hijo«.

«No hablo de sentimientos»

Tras la oleada de abucheos verbales por parte de los tuiteros, la andaluza ha querido dejar clara la buena intención de sus afirmaciones. «Por las críticas que he recibido sobre todo de la prensa, planteé la pregunta esta mañana. ¿Estaba equivocada? Y esta es la respuestas de casi 99.000 personas, leerla y sacar vuestras conclusiones. No hablo de sentimientos, porque eso es evidente súper doloroso y antinatural», señala en su cuenta de Instagram.

Una vez más, sus palabras han sido contestadas por un buen número de seguidores. «La muerte sí forma parte de la vida, lo que no forma parte de la vida es enterrar un hijo», matizaba una usuaria. «Puede que no estés equivocada, xq es una obviedad, pero no era, en absoluto, el momento», detallaba otra ‘follower’. En esta ocasión, las respuestas han sido menos despiadadas. «Pienso que no era el momento del comentario, hay que ponerse en la piel de esos padres… No estuviste nada acertada en el comentario independientemente de si es así o no… como madre podrías haber tenido un poco más de empatía», matizaba otra seguidora.

El mensaje de pésame de Paz tras la muerte de Álex