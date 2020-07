Nuria Marín ha revelado haber recibido amenazas en sus redes sociales. La presentadora de ‘La casa fuerte’ ha compartido con sus seguidores una queja tras recibir mensajes ofensivos contra ella. Y es que un usuario de las plataformas digitales le ha enviado varios insultos a través de mensajes privados. Palabras como «asquerosa» o «bastarda» que la presentadora ha querido denunciar de manera pública.

«Lo denuncié ayer y la respuesta es que no ven nada raro»

«No tengo palabras para describir cómo me siento, pero te digo una cosa. Si estuviera en Cataluña te daría una que no te reconocen ni sus familiares, estúpida de mierda. Asquerosa. Eres una bastarda». Son las palabras que un internauta ha enviado a la periodista a través de un mensaje privado en Instagram. Ante este hecho, la comunicadora se ha puesto en contacto con la red social, pero la respuesta que ha recibido no era la que esperaba, ya que no han considerado necesario proceder a su petición de bloqueo al usuario que la ha ofendido.

«Al parecer a Instagram no le parece que este mensaje privado que he recibido sea motivo suficiente para cerrar la cuenta al individuo que me lo envía. Lo denuncié ayer y la respuesta es que no ven nada raro. O sea, se puede amenazar con palizas pero no enseñar un pezón. Bravo«. Así, la periodista ha dejado constancia en su cuenta de Twitter de la situación tan desagradable a la que le ha tocado enfrentarse. Asimismo, ha manifestado su indignación ante lo que es una conducta habitual en las principales redes sociales: la rápida eliminación y censura de fotografías de desnudos. A la catalana le resulta sorprendente la respuesta inmediata de las plataformas sociales cuando se publican determinadas partes del cuerpo… algo que contrasta con la permisividad de las mismas en lo relativo a comentarios vejatorios.

Nuria habla de las «cosas que volveré a superar»

La denuncia de Nuria Marín se produce unas horas después de que publicara un mensaje muy especial que hace referencia a situaciones a las que ha debido hacer frente en su vida. «Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo. Y si no te escucho, GRITA”. Desde hace semanas su voz me acompaña y me da fuerza. Me trae recuerdos de cosas que en su día superé. Y que volveré a superar«, ha escrito en su perfil de Instagram.