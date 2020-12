La modelo deslumbró sobre el photocall, confió para la noche en un color muy navideño, el rojo, con este ajustado vestido de lentejuelas.

Espectacular con un diseño de paillettes en color rojo, escote palabra de honor y una vertiginosa apertura lateral, así conseguía eclipsar Georgina Rodríguez a su pareja, Cristiano Ronaldo, en una de las noche más especiales de su trayectoria. El astro del fútbol ha sido coronado como el mejor jugador del siglo XXI en los Globe Soccer Awards celebrados en el hotel Armani de Dubái.

Los focos de los reporteros gráficos esperaban la llegada del portugués quien pisaba la alfombra azul junto a su chica. La modelo captó por momentos todas las miradas que venían tanto por parte de la prensa como del público. Georgina deslumbró y confió para la noche en un color muy navideño, el rojo, con este ajustado vestido de lentejuelas que combinó con sandalias de pulsera.

La modelo ha sido, una vez más, el mejor apoyo para el jugador de la Juventus y ha seguido con atención todo lo que ha acontecido en una noche mágica para Cristiano quien recibió este nuevo reconocimiento imponiéndose a dos importantes rivales, Leo Messi y Mohamed Salah.

Al recoger el premio, lo primero que hizo el delantero fue agradecer el apoyo de las personas a las que más quiere: «Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi madre y a mis hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolistas es un honor para mí. Esto me motiva aún más y me ayuda para seguir trabajando y estar en lo alto», afirmó emocionado.

Un romántico beso

El astro acudió acompañado también por su hijo mayor, Cristiano Jr. de 10 años, quien posaba en el photocall en compañía de su padre con camisa blanca y pantalón sastre en color gris. «¡No podría estar más feliz con el premio de esta noche!», ha indicado el futbolista luso en redes. «Ahora que estoy a punto de celebrar mi vigésimo año como futbolista profesional, el Globe Soccer Player Of The Century es un reconocimiento que recibo con mucha alegría y orgullo. Una vez más, gran Gala esta noche en Dubái en un lugar tan increíble como Burj Khalifa». Ha publicado una bonita imagen en la que posa con el trofeo junto a Georgina Rodríguez. «Gracias por tu amor y apoyo», han sido las palabras de Cristiano.

Sobre el photocall, la pareja ha protagonizado un romántico beso que el portugués no dudaba en compartir a través de sus historias de Instagram. Cristiano no ha sido el único protagonista de la noche. Pep Guardiola recibía el premio al mejor entrenador mientras que Gerard Piqué e Iker Casillas eran galardonados por su dilatada trayectoria en los terrenos de juego. «Muy feliz por haber recibido el Globe Soccer Player Career Award», afirmaba el guardameta. «Realmente honrado de recibir el premio Player Career Award!», señalaba el jugador blaugrana.