Primera reacción de Eugenia Martínez de Irujo a las duras declaraciones de Fran Rivera contra ella

Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo rompieron su matrimonio en el año 2002 tras ser imposible solucionar sus diferencias. Así lo aseguraron entonces, siendo ahora cuando el torero ha desvelado el infierno que vivió durante su divorcio. "Fueron dos años terribles. Se me despellejó como padre", aseguró el diestro. Unas durísimas declaraciones que han llegado a oídos de la hija de la duquesa de Alba, quien ha preferido permanecer en silencio. No lo ha hecho su entorno, que hace llegar su situación actual y lo impactada que está con el movimiento de Fran Rivera, quien se sentó en '¡De viernes!' para profundizar sobre su vida y hablar no solo de su ex, sino también de miembros de su familia como Julián Contreras.

La situación actual de Eugenia Martínez de Irujo tras escuchar a Fran Rivera en televisión

Días después de que Fran Rivera se confesara, todas las miradas siguen puestas en Eugenia Martínez de Irujo. Mientras colaboradores de televisión como Laura Fa explicaban "las facilidades que Eugenia puso para que Fran pudiera ejercer su papel de padre", él tiene recuerdos complicados de aquella época. Mismos capítulos de los que cada uno tiene una versión completamente diferente y que la duquesa de Montoro no cree que deban de volver al presente. Mucho menos a que se traten en un programa de televisión. Así lo ha asegurado Gema López tras ponerse en contacto con personas cercanas a ella: "No lo ha pasado bien porque es reabrir algo y además implica sobreexposición de su hija. Por lo que tengo entendido no va a hablar por el profundo amor que tiene su hija a su padre", ha asegurado la copresentadora de 'Espejo Público'.

Aunque parecía que habían firmado la paz, lo cierto es que entre Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo vuelve a reinar la tensión. Un escenario sobre el que también ha sido preguntado el abogado del torero, Joaquín Moeckel. Él, por su parte, ha dado su opinión en directo y ha recordado cómo se vivió, entre otras cosas, la custodia de la pequeña Tana aquel entonces. "Más que atacar es en el seno de una entrevista contar su vida de muchos aspectos. En el ámbito se comentan cosas relativas a su proceso de separación", comienza diciendo el letrado. De este modo, resta hierro al asunto y recuerda que Fran ha hablado sobre otros muchos momentos de su vida, no solo de su historia de amor con Eugenia.

La razón por la que Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera llegaron a los tribunales

Pero, ¿qué sucedió con Tana y por qué tardaron tanto tiempo en ponerse de acuerdo? Fran Rivera interpuso una demanda para solicitar la custodia de su hija cuando esta tenía 12 años, pero un juez le dio la razón a Eugenia y decretó que Tana siguiera viviendo en Madrid. Fue años más tarde, cuando ella ya era mayor de edad, cuando hizo las maletas y se mudó a Sevilla con su padre. "Decir que él no se sacrificado es faltar a la verdad, quién ha dicho que él no ha vivido en Madrid. Planteó incluso retirarse para estar con ella", contaba su abogado durante su intervención en el espacio de Antena 3.