En SEMANA, Terelu: "Mi madre tiene un deterioro cognitivo importante"

De un tiempo a esta parte, el estado de salud de María Teresa Campos está en boca de todos. La veterana periodista, de 82 años, atraviesa un momento delicado. Ahora, la principal preocupación de sus hijas, Carmen Borrego y Terelu, es que su madre esté tranquila. Sin embargo, no siempre resulta fácil asumir el paso del tiempo de puertas para adentro. A ninguna de las dos les gusta hablar públicamente del estado de su progenitora, pero ha sido la propia colaboradora la que ha desvelado algunos detalles sobre cómo se encuentra la que fue reina de las mañanas en la televisión.

Terelu asegura que lo que más le reconforta en estos momentos es poder pasar el mayor tiempo posible con su madre, sentarse a su lado y acariciarla con ternura, atesorando esos momentos y disfrutando de ellos. Terelu Campos ha hecho declaraciones sinceras sobre su madre. En la actualidad, María Teresa Campos no está al tanto de lo que sucede en televisión. No sabe, por ejemplo, que 'Sálvame' termina el próximo 23 de junio.

Lo cierto es que tanto Terelu como Carmen Borrego prefieren no informarla sobre esta noticia porque no saben cómo se lo va a tomar. "No sé si se lo voy a contar porque tampoco sé si es bueno para ella. Sabe que yo presento 'Sálvame'... pero apenas lo ve. Y cuando lo ve le hace ilusión. Me dice: 'Ay, mi hija, mira qué guapa'. Ya no me riñe, y lo echo de menos", admite la hija mayor de María Teresa.

"No voy a ocultar que es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo importante", confiesa, sincera, Terelu. La andaluza ha hablado sobre la situación actual de la veterana presentadora. También habla a corazón abierto de cómo vislumbra su futuro profesional cuando nos encontramos en plena cuenta atrás para que 'Sálvame' llegue a su fin tras 14 años de emisión.

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, ha sido visto saliendo de compras con su mujer, Paola Olmedo, y su hijo Marc, nacido el 5 de junio en el hospital madrileño de la Paz.