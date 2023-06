Soraya y Miguel Ángel Herrera ya son marido y mujer tras once años de relación y dos hijas en común. La cantante y su chico se dieron el sí quiero en un discreto y emotivo enlace del que SEMANA ha sido testigo en exclusiva. Todos los detalles y las fotos de la boda en secreto de la pareja están en el nuevo número de la revista.

La ceremonia por lo civil tuvo lugar en en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Villar del Olmo y oficiada por su alcaldesa. Ahí acudieron los novios en compañía de sus niñas, Manuela y Olivia, un único familiar y un par de amigos cercanos, testigos privilegiados del amor que se profesa la pareja.

Soraya acudió ataviada con un original atuendo de tres piezas, blanco impoluto, rompiendo así con la tradición del clásico vestido de novia y la pomposidad que se le presupone. Miguel Ángel se decantó también por la sencillez. En cambio, optó para la ocasión por una combinación de colores mucho más atrevida que la elegida por su ahora mujer.

La boda no estuvo exenta de anécdotas y recuerdos para la posteridad, como cuando el novio quiso ponerle el anillo a Soraya y este no le entraba. A pesar del susto, la pareja no dejó de sonreír en todo momento; imposible disimular tanta felicidad y emoción. Y no es para menos: llevaban más de cuatro años esperando materializar el compromiso. Miguel Ángel le pidió matrimonio a la cantante en 2019. Sin embargo, por culpa de la pandemia y otros inconvenientes que se fueron presentando, se habían visto obligados a posponer la fecha en varias ocasiones. Hasta ahora.

Tras la ceremonia, los novios y el resto de invitados fueron a celebrarlo en el asador del pueblo, donde comieron unas raciones y demás comida típica, como cualquier hijo de vecino. "La celebración por todo lo alto está por llegar", nos contó Soraya en exclusiva. El nuevo matrimonio ya tiene hecha para la gran fiesta de su enlace. Será en verano y rodeados del resto de amigos y familiares que no pudieron estar presentes en esta ocasión.

Soraya y Miguel Ángel se conocieron en la escuela de azafatas donde estudió la cantante cuando llegó a Madrid desde su Cáceres natal. Tuvieron que pasar años hasta que en 2012 comenzaron a salir, mucho después del paso de la cantante por Operación Triunfo y cuando ya era una artista consagrada de nuestro país.