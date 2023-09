En SEMANA, Gloria Camila rompe su silencio

Gloria Camila llevaba tiempo callada. Meses que no han sido fáciles para ella y en los que ha querido centrarse en su salud mental. Especialmente desde que le diagnosticaran que tenía "depresión y ansiedad", lo que le llevó a estar medicada y a alejarse de los medios. Ahora se siente con fuerza y por eso ha dado un paso al frente. La hija de José Ortega Cano rompe su silencio y habla de los traumas que arrastra desde su infancia, episodios que le han dejado una herida que creyó olvidada y que está curando con la ayuda de expertos. "Tengo traumas de abandono", dice la joven de 27 años. Una entrevista en la que, además, habla de dos de sus personas favoritas, su padre, y su hermano José Fernando, de quien, por cierto, ha dado su parte de salud.

Aunque han sido muchas las críticas que ha recibido durante décadas, hacer frente a ellas en redes sociales llegó a sobrepasarla. Tanto que incluso puso el asunto en manos de sus abogados. Afortunadamente y para tranquilidad del torero, esta fue una de las pocas decisiones que tomó. Y es que la hija de Rocío Jurado se planteó quitarse los apellidos de sus padres al creer que no era "merecedora de ellos". Un durísimo momento sobre el que Gloria Camila se confiesa y en el que habla incluso de su madre en la semana en la que hubiera cumplido 80 años. Todas sus declaraciones al completo puedes encontrarlas en la revista SEMANA, una charla en la que la nueva colaboradora de 'Espejo Público' se abre en canal para hablar sobre pasado, presente y futuro.

Para Gloria Camila no hay temas tabú. Por primera vez habla de todas las ocasiones en las que, aunque no le perteneciera por edad, ha tenido que ejercer de madre. Episodios que le han hecho ser quién es y que parecía tener enterrados. Eso sí, no es lo único a lo que ha decidido responder. La joven también echa la vista atrás para hablar de momentos sonados de su vida como, por ejemplo, la pelea que protagonizó en plena calle y que tantas veces se ha utilizado para hablar de ella. Tuvo lugar en el año 2013, pero ¿qué sucedió exactamente para que ella saltara? Sin tapujos, Gloria Camila habla de lo sucedido hace ya casi una década.

Este encuentro, que supone un nuevo giro en su carrera televisiva, ayuda también a conocer sus planes profesionales y los deseos que tiene a partir de ahora. Gloria Camila llega pisando fuerte y, sobre todo, con ganas de que los lectores la conozcan más allá de ser la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado. Una etiqueta que siempre le acompañará, pero tras la que quiere demostrar mucho más. Todo esto en el último número de la revista SEMANA, disponible a partir de este miércoles en tu kiosco.

Además, publicamos unas fotografías de Carmen Lomana, quien se ha ido de escapada romántica con el ex de Marta Chávarri. Un reportaje que dará mucho que hablar, pues se puede ver a la socialité muy cómplice con un amigo especial y que se suman a otras informaciones. Hablamos, por ejemplo, del NO testamento de María Teresa Campos y de cómo ha quedado su herencia tras su muerte.

