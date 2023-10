Empeora la salud de Bruce Willis: "No es capaz de comunicarse"

Bruce Willis, de 68 años, sufre demencia frontotemporal. "Es una enfermedad cruel", afirmaba la familia del actor en un comunicado emitido a principios de este mismo año. Desde entonces su salud ha preocupado mucho a sus seguidores. El último en pronunciarse al respecto ha sido su amigo Glenn Gordon Caron, el creador de 'Luz de Luna', quien ha reconocido que la capacidad del intérprete para comunicarse ha disminuido de forma drástica.

El guionista y director ha explicado en conversación con 'New York Post' que desde que le diagnosticaran al intérprete afasia intenta visitar al protagonista de 'La jungla de cristal' al menos un vez al mes. "No siempre soy tan bueno, pero lo intento y hablo con él y su mujer y tengo una relación casual con sus tres hijos mayores". Asimismo ha subrayado que su salud ha empeorado en esta última etapa. "Su estado ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente. Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy". Glenn Gordon Caron manifestaba que Bruce Willis era un lector voraz, pero ahora no lee. "Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce".

Así afronta Bruce Willis su enfermedad: "No hay nadie que tenga más alegría de vivir que él"

Glenn Gordon Caron utilizaba el siguiente símil para transmitir cómo ve a su amigo. "Es como si estuviera viendo la vida a través de una puerta mosquitera". Ha incidido en que la enfermedad que padece no está haciendo mella en su estado de ánimo. "No hay nadie que tenga más alegría de vivir que él". Y es que el actor siempre ha sido un hombre vital que "amaba la vida y... simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo".

El director ha contado que su amigo recibió gratamente la noticia de que la serie 'Luz de Luna' se encuentra en streaming en la plataforma 'Hulu'. "El proceso ha tomado bastante tiempo y la enfermedad de Bruce es una enfermedad progresiva, por lo que pude comunicarme con él, antes de que la enfermedad lo volviera tan incomunicativo como lo es ahora". También manifestaba que cuando le visita siente que él está agradecido de disfrutar de un rato en su compañía.

Emma Heming, mujer de Bruce Willis, ofreció el pasado mes de septiembre su primera entrevista para hablar de este tema. "Es difícil saber si Bruce es consciente de lo que le sucede. La demencia es difícil, es lo que estoy aprendiendo. Es duro para el paciente y es duro para la familia, para Bruce y para nuestras hijas", afirmaba en el programa 'Today' de la cadena estadounidense NBC.