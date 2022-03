Este miércoles, gran parte del mundo ha quedado sorprendido por la noticia de la retirada de Bruce Willis. El actor de El sexto sentido tiene que dejar la vida pública y su trabajo como actor después de que le diagnosticaran afasia, una enfermedad cerebral que le impide comunicarse. Ha sido su propia familia, incluida Demi Moore, la encargada de compartir esta triste noticia que ha conmocionado al mundo del cine. Desde que han desvelado esta enfermedad, han sido mucho las búsquedas en Google de «qué es la afasia». De hecho, según Google Trends, las búsquedas sobre esta enfermedad han aumentado notablemente desde que se ha conocido la noticia de que Bruce Willis la padece. Pero, ¿qué es? ¿a qué se debe? ¿cuál es el tratamiento? Tenemos las respuestas.

Existen cuatro tipos diferentes de afasia, el trastorno que sufre Bruce Willis

Tal y como aseguran desde MedLine, «la afasia es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje». Esto puede dificultar e incluso imposibilitar la lectura, la escritura y expresar lo que se desea decir. Este tipo de trastornos cerebrales es bastante más común en los adultos que sufrieron un derrame con anterioridad. De momento, se desconoce algún episodio del conocido actor sobre esta enfermedad. Además del derrame, hay otras causas que pueden desencadenar una afasia. Por ejemplo, los tumores cerebrales, las infecciones, las lesiones y la demencia.

Sin embargo, no a todas las personas se le desarrolla este trastorno por igual. «El tipo de problema que tenga y la gravedad dependerán de la parte del cerebro que sufrió el daño y de la magnitud del mismo», aseguran desde el citado medio. Además, existen cuatro tipos principales: Expresiva (el paciente sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para hacerlo, ya sea hablado o por escrito); receptiva (se escucha la voz o puede leer un impreso. Sin embargo, no le encuentra sentido a lo que está leyendo o a lo que está escuchando); anómica (en este tipo la persona tiene dificultad para usar las palabras correctas para describir objetos, lugares o personas); y global (la persona que lo sufre no puede hablar ni entender lo que se dice).

¿Cómo se presenta esta enfermedad?

La afasia suele presentarse de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza. Pero tal y como hemos dicho anteriormente, también puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral de desarrollo lento o una enfermedad degenerativa. Una vez que se haya detectado este trastorno y la causa del mismo, el principal tratamiento para la afasia es la terapia del habla y del lenguaje. «La persona con afasia vuelve a adquirir y a practicar las habilidades del lenguaje, y aprende a usar otras formas de comunicación. Los familiares generalmente participan del proceso y ayudan a la persona a comunicarse», aseguran desde Mayo Clinic.

La familia del actor ha emitido un comunicado anunciando la noticia

Tanto Demi Moore como algunas de sus hijas han compartido en sus respectivas redes la misma fotografía del actor y el mismo mensaje. «Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él», comenzaba rezando el documento.

«Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos compartirlo con sus seguidores porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él», continuaba diciendo. A pesar de que estos momentos son muy difíciles, han querido recopilar una de las frases del actor de películas como Jungla de Cristal, El sexto sentido o El quinto elemento: «Como Bruce siempre dice, «Vívelo a lo grande» y juntos planeamos hacer precisamente eso. Amor, Emma, ​​Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn», sentencia el comunicado que han hecho público varios miembros de la familia. Todos han querido compartir la misma imagen y las mismas palabras, lo que supone que no darán mucho más detalles sobre este tema. Ahora, él se encuentra junto a toda su familia, quienes han hecho una piña en estos momentos tan delicados.

