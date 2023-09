Ha pasado más de un año desde que Bruce Willis recibió la noticia que cambiaría el rumbo de su vida. Tras ser detectado con afasia, un trastorno del lenguaje, finalmente pudo saberse que el diagnóstico definitivo del actor era demencia frontotemporal. Una enfermedad por la que el intérprete de ‘La Fortaleza’ se ha visto obligado a permanecer alejado de la gran pantalla y arropado por sus seres queridos, entre los que está su esposa, Emma Heming, la cual ha concedido por primera vez una entrevista para tratar el tema.

En su aparición en el programa ‘Today’, la compañera de vida de Bruce Willis ha hablado largo y tendido sobre el punto en el que se encuentra su esposo y cómo afecta esta afección neurodegenerativa al transcurso de su vida cotidiana: “Es difícil saber si Bruce es consciente de lo que le sucede (…) La demencia es difícil, es lo que estoy aprendiendo. Es duro para el paciente y es duro para la familia, para Bruce y para nuestras hijas; Mabel, de 11 años; y Evelyn, de 8”, comenzaba explicando Emma, sin poder contener las lágrimas.

Heming también ha querido contextualizar a los espectadores sobre cómo recibieron la triste noticia y cómo hicieron frente después: “Entender lo que estaba sucediendo, poder aceptar lo que es, no lo hace menos doloroso, pero el simple hecho de estar… Al tanto de lo que le está sucediendo a Bruce, lo hace un poco más fácil”, contaba, para después dar una lección de vida con el amor y la paciencia como principales protagonistas: “Cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no somos buenos para las personas que amamos (…) Tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida posible. Lo hago por mí, por nuestras dos hijas y por Bruce, que no querría que viviera de otra manera”, aseguraba.

"Vivir la mejor vida posible", el objetivo de Emma Heming

No obstante, en cierto modo la británica se lamenta de que sus hijas hayan tenido que experimentar ciertas situaciones complejas que no van acordes a su edad: “Esto no es lo que me hubiera gustado para ellas. Pero realmente creo que les está enseñando mucho sobre el amor. Es algo hermoso en medio de tanta tristeza”, se consolaba.

De esta manera, y aunque hay ocasiones en las que a la exmodelo se le hace muy complicado seguir adelante, ella misma intenta autoconvencerse de que la situación se puede sobrellevar de la mejor forma con el cariño familiar. No obstante, es consciente de que se trata de una enfermedad sin cura ni tratamiento, lo que ha hecho que Emma se ponga manos a la obra con el objetivo de concienciar a los seguidores de Bruce sobre lo que es la demencia neurodegenerativa. Además, el matrimonio se ha puesto en contacto con los mejores profesionales médicos e incluso ha contratado a un asistente personal para garantizar el bienestar de Willis en una de las etapas más complicadas de su vida.