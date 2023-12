Emma García: "Mi prioridad es mi familia"

Tiene grabado a fuego el 11 de febrero de 2001, el primer día que se presentó a la audiencia al frente de 'A tu lado', en las tardes de Telecinco. Una audiencia fiel que la ha acompañado durante estos 22 años de carrera. Hablamos de Emma García, una de las caras más representativas de Mediaset y la presentadora de 'Fiesta' los fines de semana. Llevar dos décadas ligada al mundo de la televisión con formatos tan exitosos como 'A tu lado' o 'Mujeres hombres y viceversa' no han mermado su ilusión y su entrega y prueba de ello ha sido la Antena de Oro 2023 que ha recibido. Emma se abre con SEMANA y nos deja conocer un poquito más de ella.

¡Enhorabuena por la Antena de Oro!

¡Ha sido una alegría enorme! Lo primero que pensé fue en el equipo de 'Fiesta'. Es una alegría que te reconozcan tu trabajo. Premios como este te dan fuerza y ánimo para seguir superándonos y aprendiendo.

¿En qué punto de tu vida te ha llegado este premio?

En un momento de mi vida en el que estoy muy feliz. Yo creo que es uno de los mejores a nivel personal y profesional.

¿Cómo es Emma fuera de la televisión?

Yo es que soy muy normalita. Disfruto paseando con mi perra, dando un paseo con mi marido por el monte, charlando con mi hija, paseando con mi madre o con una cena con amigos.

Y en tu día a día ¿cuáles son tus prioridades?

Mi prioridad son mi familia, mis amigos y mi entorno. Todo lo que pueda disfrutar junto a ellos, a mí me hace muy feliz.

"Yo disfruto paseando con mi perra, dando un paseo con mi marido o charlando con mi hija"

El fallecimiento de tu padre te afectó mucho ¿Qué admirabas más de él?

Yo he tenido la suerte de que mi padre y mi madre me han dado unos valores que me han servido y me siguen sirviendo en esta vida. Y es que me han dado muchísimo cariño, siempre han confiado en mí y siempre me han animado a luchar por lo que me gusta, con trabajo y con sacrificio. Y luego hay una frase que yo siempre me quedo de mi padre que es: "O ganas o aprendes, nunca pierdes". Y es verdad, la vida se trata de eso mismo.

Te emocionas cuando sacas estos temas.

Es que mi padre era un ser bueno, muy especial, con mucho sentido del humor y, sobre todo, un padre muy cariñoso. Siempre estaba ahí con una mirada o con un abrazo para hacerte sentir bien. El vacío sigue estando ahí. Es complicado en muchos momentos, pero hay que seguir. Y le recuerdo, eso sí, siempre con una son-risa, porque nos cuida y nos protege mucho.

¿Qué queda de aquella joven vasca que se acababa de casar y que entró en Telecinco para quedarse?

Las ganas de aprender y la pasión por mi trabajo siguen intactas. También es verdad que se han añadido unas cuantas arrugas (risas).

¿Te imaginabas un futuro como este?

Yo entré en Telecinco el 11 de febrero de 2001 para presentar 'A tu lado'. Es la única fecha en mi vida, más allá de cumpleaños muy especiales, que tengo grabada, porque yo soy un desastre con las fechas. Recuerdo que ese día me temblaban las piernas mucho y en cuanto dije "buenas tardes" y me centré, se me pasó todo.

Has presentado programas de gran éxito como 'A tu lado', 'Viva la vida' y ahora 'Fiesta'.

Soy consciente de que soy una afortunada porque hago lo que me gusta y eso es un lujazo. Y eso es lo que le transmito a mi hija siempre. O sea, haz lo que te gusta y lucha por lo que te gusta, porque cuando es así, no te importan las horas, ni los horarios ni las vacaciones... pero, que sepas, que mi carera no iba encaminada hacia la televisión, yo lo que quería era ser reportera de guerra y luego escribir.

¿En serio?

Yo me expreso mejor escribiendo que hablando. De pequeña, cuando tenía que sacar mis enfados o mis alegrías, yo me ponía a escribir. Mi madre me lo recuerda muchas veces: "Tú te enfadabas e ibas dejando notas por ahí" (risas).

¿Y por qué decidiste desistir de la idea de ser reportera de guerra?

Tienes que renunciar a muchas cosas. Yo fui dos veces y, además, protegida, no como van los reporteros de guerra. Es un camino duro.

'Fiesta' acaba de cumplir un año de vida.

Se me ha pasado muy rápido y han sido un año muy intenso y bonito.

¿Cómo recuerdas ese primer día?

Yo llegué con una gran felicidad, porque hacía poco tiempo que me había enterado de que la directora era Eva Espejo y voy a confesarte que casi lloro de la emoción.

"De pequeña, cuando tenía que sacar mis enfados o mis alegrías, me ponía a escribir"

Y, además, cuentas con el apoyo de la audiencia.

Hay que darlo todo para que el espectador no solo te vea ese día, sino los siguientes y seas su referente, que yo creo que en el fin de semana nos hemos convertido en eso. Entonces eso te da responsabilidad y ganas para para seguir disfrutando.

Además, te has lanzado a mundo de joyas sacando tu primera colección.

Es un proyecto súper bonito que tengo con Leticia, que es mi amiga, mi compañera, y mi secretaria. Ella se inspiró en mí, dice que soy su musa. La colección, que se llama Argia Jew está inspirada en mis gustos. Es una colección preciosa.

Llevábais dos años detrás de este proyecto.

Es que había que hacerlo desde el amor más absoluto. Hay un trabajo arduo detrás, pero creo que ha quedado algo muy bonito y estamos emocionadas Leticia y yo. Ella como diseñadora y yo como inspiradora.