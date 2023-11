Emma García, muy emocionada, recuerda a su padre fallecido al recoger la Antena de Oro

Entrevista y vídeo: Iván Reboso

Emma García ha recibido el Premio Antena de Oro 2023 a su trayectoria en el Gran Casino de Aranjuez, Madrid. La presentadora ha tenido muy presente a un pilar en su vida, su padre fallecido en febrero de 2022. La guipuzcoana ha reconocido que la primera persona de la que se acordó cuando le concedieron este galardón fue de su progenitor. "Mi padre esta semana hubiera cumplido años. Yo siempre compartía con él todos los momentos de mi vida y en esta noche como es una noche bonita y especial le siento en mi corazón porque le siento más cerca que nunca". También ha tenido una mención especial a su familia, su verdadero "equilibrio" en la vida.

La periodista ha tenido que abandonar el programa 'Fiesta' antes de tiempo para asistir a tiempo a la ceremonia de entrega de los galardones. Acudía a la cita acompañada de la directora del espacio de Mediaset, Eva Espejo. El Premio Antena de Oro 2023 lo ha dedicado a su equipo. "Mañana lo celebramos con todo ese equipazo. Os llevo aquí", indicaba llevándose la mano al corazón. "Este es un fiestón y como nosotros siempre hacemos gala de nuestro nombre venimos con toda la alegría del mundo". Asimismo reconocía que no había preparado un discurso de agradecimiento e iba a improvisar. "Intento decir en ese momento lo que llega a mi corazón, pero tengo que dedicarlo a tanta gente, a tantas personas con las que quiero compartirlo que espero ser breve. Espero que todo el mundo al que quiero esté reflejado ahí. Sobre todo, vosotros, equipo de 'Fiesta'".

El trabajo de Emma García, distinguido por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión

La de Ordizia ha sido galardonada junto a Risto Mejide, Cristina Pardo y 'El Hormiguero' en la categoría de televisión de los Premios Antena de Oro que celebran su 50º aniversario. "Es un placer sentir siempre vuestro cariño y vuestro apoyo. Me hace mucha ilusión, estoy super agradecida y feliz en este programa, nos están pasando cosas muy bonitas que hay que compartir", afirmaba ilusionada Emma García nada más enterarse de la noticia.

Emma García lleva 24 años vinculada a Mediaset donde los últimos años ha estado al frente de las tardes del fin de semana, primero con el magacín 'Viva la vida' y actualmente con el programa 'Fiesta'. A sus 50 años cuenta con una dilatada trayectoria delante de los focos. Se estrenó en Telecinco en 1999 y lo hizo procedente de la cadena autonómica vasca. Su primer trabajo en Telecinco fue en el programa de verano ¡Qué punto!, presentado por Ana García Lozano. Desde entonces su trayectoria ha sido meteórica y ha presentado algunos programas míticos como 'Mujeres Hombres y Viceversa', 'El juego de tu vida' o 'A tu lado'.

Con motivo de este último galardón ha tenido muy presente a su padre. Su reaparición televisiva tras la muerte de este estuvo cargada de emoción y recordó el mensaje que él siempre le decía. "En nombre de mi ama, de mi hermano Óscar, de mi hermana Anne y mío, gracias, porque el cariño ayuda muchísimo. Hoy el programa se lo voy a dedicar a él, y voy a hacer lo que él siempre me decía: sonríe, sonríe siempre, porque él me decía que, en esta vida, o ganas o aprendes, pero nunca pierdes. Sigue con nosotros y gracias".

El nuevo proyecto profesional de Emma García: una firma de joyas

Esta misma semana, la periodista confesaba que se había aventurado en un nuevo proyecto profesional que le hacía especial ilusión. "¡¡¡Y por fin… Puedo presentaros ‘Argia Jewels’!!! Un proyecto que arranca de una conversación en el camerino y que es el ejemplo de que el trabajo y el amor pueden desembocar en un resultado maravilloso. El día que Leticia, compañera y amiga de la vida, me dijo que se había inspirado en mí para crear la colección ‘Sugea’, me emocioné y me enamoré de sus diseños al momento".

De aquella conversación surgió 'Argia' que significa luz en euskera. Una colección de joyas con un diseño innovador y confeccionadas a mano en España. "Me siento muy agradecida de haber podido colaborar con un equipo con tanto talento y espero que las joyas os parezcan tan especiales como a mí. Gracias gracias gracias", señalaba.