La historia de desavenencias entre Elena Tablada y Javier Ungría se recrudecía a finales de julio, coincidiendo con la sorprendente noticia de que ella habría contratado un detective privado para espiar a su ex marido. En plena guerra por la custodia de la hija que ambos tienen en común, todo parecía indicar que la empresaria habría tomado esta decisión motivada por una sospecha de infidelidad. Este lunes, la 'trama' daba un giro inesperado. La propia Elena desmentía estas informaciones a través de la periodista Almudena del Pozo. Confirmaba, asimismo, los verdaderos motivos.

"Elena Tablada no se esconde para nada y asume y reconoce que ha contratado detective", relataba Almudena en 'Así es la vida', el programa de Telecinco donde colaborada. La periodista confirmaba la noticia por boca de la ex de David Bisbal con la que había mantenido una conversación minutos atrás. "Elena no se plantea contratarlo durante el matrimonio ni lo contrata durante el matrimonio, sino después", continuaba la periodista. De esta manera, contradecía las informaciones de la semana pasada que apuntaban en esa dirección.

Según Elena Tablada, recordemos, siempre en boca de Almudena del Pozo, su decisión de seguir a Javier Ungría estaría motivada por cuestiones económicas. Esto, de cara al juicio que tienen pendiente por la custodia de la pequeña Camila. Es de esperar quela cita judicial se celebre antes de que acabe el año. La aclaración de Elena viene a confirmar lo que ya aseguró la periodista Beatriz Cortázar la semana pasada. "Una posible infidelidad por parte de su exmarido es el menor de los problemas de Elena. Se trata de un tema más delicado del que no se puede hablar", explicaba tajante.

Javier Ungría vuelve a la carga

La relación del extinto matrimonio de Elena Tablada y Javier Ungría está rota y, por lo que parece, sin posibilidad de, ni tan si quiera, mantener una relación cordial por el bienestar de su niña. Tras conocerse la noticia del detective, el empresario se pronunció al respecto y no pareció sorprendido en ningún momento. "Sí me constaba, pero ya está, es una historia acabada", indicó.

El proceso judicial del que todavía se desconoce fecha, sin duda, ha multiplicado las tensiones entre Elena Tablada y Javier. La pareja se divorciaba en agosto del año pasado, tan solo cuatro años después de darse el 'sí, quiero'. Desde entonces, la relación entre ambos ha ido de mal en peor. Tampoco ha ayudado el reciente cruce de declaraciones que han protagonizado, evidenciado más si cabe la falta de entendimiento que existe entre ellos.