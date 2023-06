Elena Furiase tiene un nuevo proyecto entre las manos. Esta semana se publicó 'El libro secreto de Arnau', su primera novela. Para narrar las historias que conforman las páginas de este libro tuvo a los más cercanos cerca. "Aún soy actriz que ha escrito un libro. No es autobiográfico pero hay mucha presencia de mi padre y de mi hermano. Hago alusión a ellos en el libro". Una familia, la de los Flores, que ha sufrido una pérdida hace tan solo un día. Carmen Sevilla, a la que consideraban una más por la relación que tuvo con la matriarca, Lola Flores.

'Así es la vida' escuchó a la hija de Lolita y el homenaje que le hacía en directo. El pasado martes 27 de junio falleció en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid a los 92 años. A diferencia de otras opiniones, la actriz le lanza un guante al hijo de esta, Augusto Algueró, y la decisión tomada de despedirse de su madre en la más estricta intimidad. "Es un tema de familia. Creo que no hace falta una capilla ardiente para poder despedirte de una persona", reflexionaba al respecto. No quiere pronunciarse porque, entiende, es un aspecto en el que su opinión no tiene valor.

"No me voy a meter ahí porque no soy parte de su familia. Ojalá, porque así la considerábamos. Era una persona tan importante que, esté donde esté, va a notar la despedida de su España", respondió convencida. Para Elena Furiase, las despedidas son algo tan personal que considera que los grandes y vistosos homenajes a artistas como fue Carmen Sevilla, "se hacen desde el corazón". En su memoria quedará todo lo que han podido compartir con la artista: "Ha formado parte de mi familia, absolutamente. Era la madrina de mi tía Rosario, amiga de mi abuela, casi hermanas. Su pérdida nos afecta mucho", se lamentó ante las preguntas de Sandra Barneda.

El recuerdo de Lolita Flores a Carmen Sevilla: "Tengo que agradecerte tantas cosas"

Lolita Flores, madre de Elena Furiase, era la primera de los Flores que recordaba a Carmen Sevilla. A través de las redes sociales compartió una publicación junto a su madre y un texto dándole las gracias por todo. "Te has ido, en silencio. Tengo que agradecerte tantas cosas Carmen...Desde que era una niña, me descubriste América y estuviste a nuestro lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida. Ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y es un palo muy grande. Siempre fuiste de mi familia, así lo decía mi madre, tu amiga del alma. Ahora ya estaréis juntas de nuevo Carmen de España, Carmen mi amiga, Carmen del mundo. Una estrella como tú es muy difícil que se apague. Te quiero y te querré", escribió muy apenada.

Al igual que lo ha hecho su hija en 'Así es la vida', le mandó todo su apoyo a la familia más cercana de la actriz, a su hijo. "Lo siento mucho Augusto, muchísimo. Tú lo sabes. Te daría un abrazo y un beso gigante. Se te va tu madre, para el mundo. Única e irrepetible", continuaba su homenaje en público.