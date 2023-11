El último dardo envenenado de Shakira a Piqué en los Latin Grammy

Shakira no ha querido perderse la noche de los Latin Grammy, que se celebraron este pasado jueves en Sevilla. La capital hispalense ha sido durante días el lugar en el que más rostros conocidos había por metro cuadrado. Y la ciudad no puede estar más orgullosa de haber acogido un evento de este calibre. Y sí, lo ha hecho muy bien, ha estado a la altura. La cantante, que lleva meses siendo una de las personas de la que más se habla gracias a sus últimas canciones, se llevó tres premios. Durante sus agradecimientos no se olvidó de sus hijos, pero tampoco de su ex, Gerard Piqué, al que le lanzó un dardo de lo más envenenado.

"Les he prometido a mis hijos que voy a ser feliz, que voy a reír con toda mi alma, porque se lo merecen, y solo pensaré en lo que queda por venir. Como digo un amigo mío, solo hay que recordar el futuro", ha declarado rotunda bajo la atenta mirada de sus hijos, Milan y Sasha, que estaban entre el público. Los pequeños son protagonistas de una de las canciones que ha publicado Shakira, 'Acróstico', y de hecho fueron personajes principales durante una de las actuaciones de su madre. Eso sí, a través de un vídeo grabado de ellos cantando, pero no en directo.

Peor no solo ha dedicado palabras bonitas a sus hijos y otras menos bonitas a su expareja. Shakira no podía estar más agradecida a su público: "Quiero compartir este Grammy con mis colegas, grandes talentos y quisiera también compartirlo con mi público latino que me ha llevado a cumbres altísimas de esos lugares que soñé desde que era una niña". El público español también le ha dado muchas alegrías y mucho apoyo durante su estancia en Barcelona: "Han estado ahí acompañándome en las malas y en las buenas, no me jhan dejado ni un solo día de darme apoyo y cariño, eso no se me olvidará".

Este es el momento del revelador discurso de Shakira en los Latin Grammy

"A mis hijos... porque les he prometido que voy a ser feliz". SHAKIRA y Bizarrap ganan el premio a Canción del Año gracias a la Bzrp Music Sessions, Vol. 53. 💜✨ #LatinGRAMMYpic.twitter.com/olNbx3Dqfp — Carla ❁ ( @shannonlada) November 17, 2023