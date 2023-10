El sorprendente capricho que se compró David Beckham con su primer sueldo

Netflix se ha vuelto muy fan de las docuseries de rostros conocidos mundialmente. Ahora ha llegado el turno de los Beckham, que protagonizan su documental en dicha plataforma. Un formato de cuatro capítulos que se estrena este miércoles 4 de octubre y donde conoceremos la opinión sobre la infidelidad de Victoria Beckham cuando vivía en Madrid. Pero este documental nos va a permitir conocer aspectos desconocidos de la vida de la diseñadora de moda y su marido, David Beckham.

El hecho de que Netflix haya publicado algunos fragmentos del documental, no solo nos ha permitido conocer cómo Victoria Beckham vivió momentos complicados en la capital española. También hemos podido conocer de primera mano lo que hizo David Beckham con su primer sueldo. "Me encanta comprar, me encantan los coches, los relojes...", empieza diciendo el exfutbolisita. Y nada más cobrar su primer sueldo, este no dudó en cumplir su sueño y comprarse un coche.

Pero no cualquier coche. En aquella época, David Beckham estaba jugando en el Manchester United y se compró un Blue Porsche 911 (993) Carrera S Coupé en color azul, que tiene un precio de casi 160.000 euros. Se trata de un clásico que solo se pueden permitir personas con altos niveles adquisitivos. El exfutbolista no dudó en cumplir su sueño y hacerse con esta joya que seguramente sigue manteniendo en el garaje de su casa.

Este es el coche que se compró David Beckham con su primer sueldo

Durante su época en el Manchester United, su presencia no pasaba desapercibida, ya que David Becham llegaba con ese coche, que se convirtió en el vehículo más llamativo de los jugadores que coincidían con la estrella del fútbol en el vestuario del estadio Old Trafford. Era habitual ver al matrimonio montado en este coche, que sin duda fue uno de los primeros objetos de lujo que entraron en casa de la familia.

Ahora, David Beckham tiene una fortuna de más de 450 millones de dólares, el futbolista no solo ha recibido dinero por su carrera como futbolista. Y es que además de jugar al fútbol, este ganó muchos dinero como modelo. Pero las grandes sumas de dinero llegaron gracias a contratos publicitarios en los que prestaba su imagen para diferentes productos. Pero eso hizo que llegara a comprar muchos artículos de lujo. De eso hablan precisamente en el documental de Netflix: "David recibía su sueldo un viernes y se lo gastaba todo el sábado y después se pasaba toda la semana esperando el siguiente sueldo para comprarse otra cosa", cuenta Phil Neville, exjugador del Manchester United.

Las grandes cantidades de dinero que ha recibido a lo largo de todos estos años le han permitido a David Beckham hacer otras compras de coches de lujo. Muchos de ellos los ha sacado en alguna ocasión, lo que nos ha permitido verlos de cerca. A continuación, os mostramos todos los coches que tiene el exfutbolista en el garaje de su casa y que por supuesto tiene a buen resguardo.

1 de 5 Un Aston Martin V8 Volante en color rojo 2 de 5 Un Hammer en color negro 3 de 5 Un Jeep negro 4 de 5 Un Porsche 5 de 5 Un Rolls-Royce