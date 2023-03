El romántico viaje de Kiko Rivera e Irene Rosales a Roma

Kiko Rivera e Irene Rosales han hecho las maletas para disfrutar de una escapada a Roma. El matrimonio, sin la compañía de sus hijas, ha querido desconectar durante el fin de semana redescubriendo los rincones más bellos de la ciudad eterna. Un viaje que arrancaba con visita guiada al coliseo, parada en la Fontana de Trevi y entrada al Panteón.

"Me hace mucha ilusión volver a Roma", afirmaba la sevillana. Mientras que Kiko Rivera recordaba que hacía mucho tiempo que no viajaban sin las niñas. "Peligroooo", bromeaba a través de su perfil en Instagram. El matrimonio ha volado en una compañía 'low cost' y se ha alojado en hotel cuatro estrellas situado en una de las zonas históricas de Roma. Un alojamiento que se encuentra muy cerca del Coliseo, a tan solo 300 metros. Como dos turistas más, Irene Rosales y Kiko Rivera han paseado por los rincones más emblemáticos y una de sus primeras paradas ha sido la Fontana de Trevi. Allí la sevillana cumplía con el ritual de tirar una moneda. Según dicen así regresarás a la ciudad.

El nuevo Kiko Rivera

Se trata del primer viaje que realiza Kiko Rivera después de que el pasado mes de octubre sufriera un ictus. Desde entonces su vida ha dado un giro de 180 grados y su mujer ha sido fundamental durante estos últimos meses. "He perdido unos cuantos kilo, gracias a Dios. Me cuesta hablar del ictus porque es muy reciente. Lo primero que me dijo el médico es que lo importante era llegar a tiempo. Yo me asusté mucho. Se me quedó paralizada toda la parte izquierda de mi cuerpo, no respondía", afirmó durante su reaparición televisiva en 'El show de Bertín'. "Desde ese maldito día mi concepto de vida ha cambiado. Estuve allí cuatro días que para mí fueron la muerte. El médico me dijo: 'Has vuelto a nacer. Tómate la vida de otra manera. Eres un privilegiado. Esto avisa solo una vez'".

El DJ continúa distanciado de su madre quien acaba de terminar su gira americana. Actualmente se planeta una reconciliación, sabe que ha cometido errores y desea que llegue el momento en el que las aguas vuelvan a su cauce. "Si algo necesito ahora mismo es que mi madre me dé un abrazo", señalaba recientemente.