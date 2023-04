El motivo de la ausencia de Gloria Camila en la Comunión de su hermano José María

Este sábado, 29 de abril, Ana María Aldón y José Ortega Cano han reaparecido juntos en público y lo han hecho con motivo de la Primera Comunión de su hijo en común, el pequeño José María. Una celebración en la que hemos podido ver a varios miembros de la familia, entre los que se encontraban Gema Aldón y José Fernando. Sin embargo, Gloria Camila ha sido la gran ausente del festejo, aunque ha tenido un motivo de peso por el que no ha podido acudir.

A lo largo de estos últimos meses, Gloria Camila Ortega ha hecho partícipe a todos de que no está pasando por un buen momento. El pequeño José María es muy especial para ella, pero no ha podido estar junto a él en su Primera Comunión por haber estado de exámenes. Así lo explicaba ella misma a través de sus historias de Instagram e insistía en que esperaba que los controles que tenía este sábado le saliesen mejor que los que tuvo ayer viernes. A juzgar por su rostro al anunciar que los había terminado, parece que les han salido bien. Hay que recordar que la hija del diestro decidió volver a retomar sus estudios y matricularse en Derecho. Además de esto, Gloria Camila ha pasado unas noches muy malas debido a una tos que no le dejaba dormir. "La tos ha bajado un poco las revoluciones, pero sigo tosiendo fuerte. Espero esta noche poder dormir mejor. Gracias por vuestros mensajes con remedios para la tos insufrible que tengo", aclaraba.

No está claro si Gloria Camila se ha reunido al resto de su familia en el convite de la Comunión o ha preferido no asistir y celebrar con José María este día tan importante en otra ocasión. Lo que está claro es que no se ha producido ningún momento de tensión con Gema Aldón, pues de haber asistido hubiera sido su reaparición pública después de haber protagonizado numerosas idas y venidas públicamente.

Gloria Camila retoma su vida

Después de salir de 'Pesadilla en el paraíso', Gloria Camila se vio obligada a hacer un parón en su faceta pública para cuidar de su salud mental. Tras volver, tuvo que ausentarse nuevamente por verse abrumada con todo lo que se estaba comentado sobre su familia. Entonces le diagnosticaron un cuadro de ansiedad. Hace unas semanas, la joven decidía retomar su presencia en redes sociales y lo hacía dejando claro que en este nuevo capítulo de su vida no estaba dispuesta a quedarse callada. "Creo que al igual que saco cosas alegres, restaurantes, fiesta, disfrute, también debo defender mi verdad, mis procesos, mis bajones", sentenciaba.