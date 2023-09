Madrid ha recibido con los brazos abiertos a la hija de Madonna. Lourdes Maria Leon se ha unido a la fiesta de Vogue, siendo poco después del photocall de la Vogue Fashion 's Night Out 2023 cuando habló con la prensa española. Sorprendió luciendo un vestido repleto de transparencias, de hecho, apostó por el 'free the nipple' y enseñó su pezón. A sus 26 años tiene una personalidad arrolladora, pero ¿qué le pasaba exactamente? Tras hablar con un periodista de una agencia, respondió que estaba encantada de su llegada a España, aunque "no sabe si le gustaría vivir aquí". No te pierdas el vídeo para ver a la joven en la capital.

Vídeo: Europa Press

En más de una ocasión la hija de Madonna ha protagonizado escándalos. Recordemos cuando a los 16 años pidió la independencia de su madre, lo que complicó la relación con la cantante hasta tal punto que el asunto llegó a los tribunales. Todo comenzó con la llegada de propuestas laborales a la mesa de Lourdes Maria, las cuales fueron rechazadas por Madonna, ya que consideraba que ella todavía era muy joven. Esto desató el enfado de su hija, tiras y aflojas que han ido copando titulares.

En el año 2020 Lourdes Maria protagonizó una orgia simulada, que pertenecía a una campaña de moda y actualmente se dedica al mundo de la música, que como a su madre le está trayendo grandes alegrías.