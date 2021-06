Duarte Falcó confiesa que la relación entre sus hermanos y Esther Doña no es ni mucho menos idílica

Este lunes tuvo lugar la misa funeral de Carlos Falcó. La familia se reunió en la madrileña iglesia de San Francisco El Grande, un encuentro en el que se hizo evidente la inexistente relación que existe entre Esther Doña y los hijos del que fuera su esposo. La tensión se palpaba en ciertos momentos, no fue un reencuentro cálido y, aunque Tamara Falcó aseguró delante de las cámaras que todo con ella estaba «fenomenal», su hermano Duarte Falcó lo desmintió. A su llegada al templo fue preguntado por este asunto y no quiso maquillar la situación en absoluto, ni mucho menos. Prefirió explicar ante las cámaras qué había pasado tras la muerte de su padre, desvelando así que entre ellos nada es idílico.

El fallecimiento del empresario fue además de una sorpresa, desolador. Su familia no pudo despedirse de él como hubiera esperado y su partida fue mucho más traumática si cabe. Fue a principios de junio cuando tuvo lugar otro homenaje a Carlos, en concreto, se reunieron en Madrid Fusión, una cita a la que, por cierto, Esther no fue invitada y así lo hizo saber en sus redes sociales. «Muy sorprendida tengo que deciros que en ningún momento he tenido conocimiento de este homenaje al que, por supuesto, hubiera asistido si hubiese sido invitada. Todos los días realizo mi propio homenaje a Carlos, porque para mi seguimos haciendo todo juntos», dijo Esther Doña en sus redes. Así quedaba claro una vez más que tras la muerte de Carlos Falcó, los hijos del marqués y su pareja han tomado caminos por separado. Se han visto en contadísimas ocasiones tras su muerte y ninguno tiene intención en que eso cambie en el futuro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

Cada uno de ellos en sus redes procura hacer un homenaje a Carlos, siendo esta vía una manera de desahogarse para todos. La última en hacerlo ha sido Esther Doña, quien hace tan solo unas semanas posteó una romántica imagen de ambos en la que se deshizo en halagos hacia él. «Mi amor, te recuerdo tanto en días lluviosos como hoy. Qué maravillosa sensación, soy feliz. Me río de las nubes tan oscuras allí arriba. El sol está en mi corazón y estoy lista para el amor», escribió en este post. Después de un año repleto de varapalos y pérdidas, Esther Doña trata de mirar hacia el futuro con optimismo. Aunque ya no tiene al lado a su gran amor, ella procura no entrar en guerras, centrarse en su vida y seguir con su vida, a pesar de no tener al empresario a su lado.