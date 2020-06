Siempre se ha hablado de la excelente relación que tiene Aitana Ocaña con la familia de su novio, Miguel Bernardeau. Prueba de ello son estas imágenes, donde la artista disfruta de un día de playa junto a su suegra, Ana Duato, en las playas de Ibiza. La madre del actor y Aitana llegan en bicicleta a la playa donde ya se encuentra Miguel echando un partido de volley playa con unos amigos. Mientras el joven practica algo de deporte, su madre y su novia prefieren tomar el sol e incluso darse un baño en las playas de Ibiza.

Aitana se pronunció tras su polémico viaje a Ibiza

A pesar de que Aitana siempre se ha mostrado muy discreta sobre su relación con el actor, tampoco ha escondido nunca lo enamorada que está de él después de su ruptura con Cepeda, a quien conoció en la academia de ‘Operación Triunfo’. Por otro lado, durante las últimas semanas, la artista tuvo que explicar el motivo por el que se encontraba en Ibiza disfrutando de un viaje junto a su novio. Fueron muchas las críticas que ambos recibieron por parte de sus seguidores y es que no entendían como en pleno confinamiento podían estar viajando y disfrutando de la isla pitiusa.

«Me ha pillado en las Baleares, en casa de mi pareja Miguel. Tuve que llamar a mis padres, no sabía qué hacer. Me dijeron que estuviese tranquila y que me quedase aquí. Tú imagínate mi sensación, fue todo como muy de golpe. De un día para otro cerraron, y pensamos que lo más coherente era quedarnos aquí. Aquí llevo casi tres meses», reveló por aquel entonces Aitana Ocaña. Esto ocurrió a mediados de mayo, justamente cuando Sarah, sobrina de Ana Duato y prima del actor, habló en Socialité y aseguró que «se ha ido a Ibiza con toda la familia y mi primo hizo una parada en Valencia, estuvo en casa de mis abuelos, que son personas de riesgo. La gota que ha colmado el vaso».

Ahora y dejando atrás toda esa polémica y la que envuelve a Ana Duato e Imanol Arias en sus problemas con Hacienda, Aitana y la actriz disfrutaron de un día en la playa. Aunque lo cierto es que ambas tenían cara de pocos amigos, quizás por las altas temperaturas que marcaban los termómetros y el cansancio acumulado al viaje en bicicleta. Ana y Aitana se tumbaron en la playa para disfrutar de una agradable jornada en el mar. Además, la actriz presumió de cuerpo con un bañador rojo; mientras que Aitana no quiso quedarse en bikini, quizás porque se había percatado de que las estaban fotografiando.