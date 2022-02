Antonio Rivera ha arrojado luz sobre una historia repleta de sombras. Días después de que se descubriera a una madre de 79 años y su hijo de 53 muertos en la chatarrería que había pertenecido a Riverita, se empiezan a conocer más detalles. Ambos cuerpos fueron encontrados en el inmueble de Barbate tras la llamada de un familiar, pues habían sido víctimas de un incendio. Así lo revelaron los Servicios de Urgencias, quienes apuntaron en un principio a que la muerte podía haberse producido por inhalación de humo. Pues bien, la investigación ha avanzado y ya se conoce la verdadera causa de todo: un cortocircuito.

Vídeo: Europa Press

Antonio Rivera ha explicado también que si bien esta casa perteneció en su día a su hermano, antes de fallecer dejó de ser suya. Fue precisamente en los años previos a su muerte cuando el torero se ocupó de darle un techo a la mujer y su hijo, ya que no tenían donde dormir. Nadie imaginó este trágico final para ellos, por lo que tanto la familia de los fallecidos como todos aquellos que les conocían están desolados. «Verdaderamente estamos afectados con el tema porque conocíamos a esta señora desde hace muchísimos años, de toda la vida», ha explicado Antonio Rivera.

No ha sido el único de la familia que ha roto su silencio acerca de un tema tan doloroso. Canales Rivera ha explicado cuál era la relación de Riverita con los dos fallecidos tras el incendio: «María vivía hacía muchísimos años en un búnker de la Guerra Civil y ella pernoctaba y vivía allí. Y tío José le dio un techo y la acogió allí». El diestro también habló de la misma concesión que su tío habla en el vídeo y, aunque él es el heredero universal del patrimonio de su tío, no sabe qué sucederá con el inmueble en el futuro. Su explicación choca de manera frontal con la de la pareja de la mujer fallecida, versión que se ofreció este martes en ‘Sálvame’. Miguel, como así se llama, acusa a Canales Rivera de haber vaciado la chatarrería y dejarles la propiedad completamente vacía tras la muerte de Riverita: «Todo lo que pudo arrasó con ello. No nos dio dinero. No nos dejó nada, se lo llevó todo. Se ha portado muy mal».

Tras unos días difíciles y después de conocerse que la casa estaba en un estado deplorable, la Guardia Civil y la Policía Local han intentado resolver este caso, eso sí, con la ayuda del Equipo de Investigación de Incendios para saber exactamente qué sucedió. Fue durante el mediodía del lunes 21 de febrero cuando se hizo el levantamiento de cadáveres y la propiedad fue precintada.

Este lugar que perteneció al hermano de Paquirri tiene señales en su fachada todavía del fuego que tuvo existió en su interior. Esta finca todavía tenía un mural con el logo de una empresa que perteneció a Riverita, no obstante, su estado era de absoluto abandono. «Eran personas muy humildes y conocidas en Barbate, pero no tenían nada que ver con la familia Rivera, no eran famosos», dice una vecina a ABC. Jamás pensaron que su vivienda se iba a convertir en una trampa mortal para ellos.

(Noticia en elaboración)